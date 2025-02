El año pasado se reveló el notición de que el Vans Warped Tour 2025 regresaba para una edición más de aniversario. “¡Aleluuuya!”, dijo nuestro adolescente melómano interior cuando se enteró.

Recordemos que el Vans Warped Tour nos dijo adiós en 2019, dejándonos con ganas de revivir la nostalgia y experiencia de aquellas épocas donde el delineador negro y el cabello planchado eran ley de moda.

¡Ahora ya tenemos los primeros carteles del Vans Warped Tour 2025!

Contexto rapidito: el festival Vans Warped Tour cumple el 30 aniversario este 2025 y, claro que no podía perderse la oportunidad de armar una tremenda fiestota para celebrar.

El Vans Warped Tour 2025 pasará por tres grandes ciudades de Estados Unidos. Todo arrancará en Washington, DC el 14 y 15 de junio. Luego cantaremos a todo pulmón en Long Beach, California el 26 y 27 de julio. Para cerrar con broche de oro tendremos que esperar hasta el 15 y 16 de noviembre en Orlando, Florida.

Tres oportunidades tenemos para revivir aquella época dorada. Y, luego de meses de especulaciones y peticiones a los organizadores, ¡por fin tenemos a las bandas confirmadas en cada sede del Vans Warped Tour 2025! Échales ojo:

Washington D.C.

En la capital de Estados Unidos resalta la participación de 30H!3, All Time Low, Avril Lavigne, Boys Like Girls, Escape The Fate, Simple Plan, The Maine y We The Kings. Por ahí se esconde un par de bandas sorpresa que faltan ser reveladas.

Foto: Instagram @vanswarpedtour

¡OJO! Que podría ser el regreso de alguna bandota que marcó nuestra juventud emo. ¿Quiénes podrían ser? ¡Que se armen las apuestas para el Vans Warped Tour 2025!

Long beach, California

¿Y en el Estado Dorado? ¡Agárrate! Que esperamos con ansias la participación de A Day to Remember, Black Veil Brides, Mom Jeans y The Home Team. Además, nos espera la revelación de quince bandas más para enriquecer este cartel.

Foto: Instagram @vanswarpedtour

Orlando, Florida

En Florida nos esperan los sets de Falling in Reverse, Julia Wolf, Movements, Plain White T’s, State Champs, Waves y Yellowcard. ¡Que empiece la emoción! Y más si te contamos que faltan más de 20 bandas por ser confirmadas para el Vans Warped Tour 2025.

Foto: Instagram @vanswarpedtour

¡Mantente al pendiente de las nuevas actualizaciones en SPTS LA! Y en las redes sociales oficiales del festival. ¡Ojalá nuestras plegarias hayan sido escuchadas y tengamos a más de nuestras bandas favoritas en este festivalazo. ¿A quién te gustaría ver?

Relacionado