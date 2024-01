Lo que necesitas saber: PVRIS está a punto de arrancar la gira más importante de su carrera tras el lanzamiento de EVERGREEN.

¡Tenemos nuevo tour de PVRIS por Norteamérica! Parece que lejos quedaron aquellos años en que subían al escenario como abridores de Paramore, Fall Out Boy y Muse; ahora son el acto principal y esta gira se trata de una de las más importantes de su carrera.

Pale Waves y Bruses serán los dos teloneros que acompañarán a la banda de la talentosa Lynn Gunn.

House Of Blues de Chicago, Irving Plaza de Nueva York, 9:30 Club de Washington y The Wiltern en Los Ángeles se incluyen dentro de un total de 26 fechas entre el 1 de junio y el 12 de julio

Por acá te dejamos la lista completa de conciertos:

1 de junio | Santa Ana, CA | Observatory OC

2 de junio | Sacramento, CA | Ace of Spades

4 de junio | Seattle, WA | Showbox SoDo*

5 de junio | Portland, OR | Crystal Ballroom

7 de junio | Salt Lake City, UT | The Depot

8 de junio | Denver, CO | Summit

11 de junio | Madison, WI | The Sylvee

12 de junio | Indianapolis, IN | Egyptian Room at Old National Centre

14 de junio | Minneapolis, MN | Uptown Theater

15 de junio| Chicago, IL | House of Blues Chicago

16 de junio | Detroit, MI | Saint Andrew’s Hall

19 de junio | Toronto, ON | Danforth Music Hall

21 de junio | Boston, MA | Citizens House of Blues Boston

22 de junio | Philadelphia, PA | Theatre of The Living Arts

24 de junio | New York, NY | Irving Plaza

26 de junio | Washington DC | 9:30 Club*

28 de junio | Nashville, TN | Brooklyn Bowl

29 de junio | Atlanta, GA | Masquerade*

1 de julio | St. Petersburg, FL | Jannus Live

2 de julio | Lake Buena Vista, FL | House of Blues Orlando

5 de julio | Houston, TX | House of Blues Houston

6 de julio | Austin, TX | Emo’s

7 de julio | Dallas, TX | House of Blues Dallas

9 de julio | Phoenix, AZ | The Van Buren

10 de julio | San Diego, CA | Observatory SD

12 de julio | Los Angeles, CA | The Wiltern

¿Cuándo salen a la venta los boletos de PVRIS?

Abusados porque la preventa para tarjetahabientes de Citi ya comenzó desde este 8 de enero y estará disponible hasta el 11 de enero a las 10 de la noche (hora local).

La venta general arranca hasta el 12 de enero a las 10 de la mañana (hora local) en el sitio oficial. Haz click aquí para adquirir tus entradas.

EVERGREEN, el nuevo éxito de PVRIS

¿A qué se debe el reciente éxito de la banda? EVERGREEN, su cuarto álbum de estudio, fue uno de los mejores del 2023, con reseñas bastante favorecedoras en medios como Kerrang! y The Line Of Best Fit. Más allá de su éxito con la crítica, también se hicieron de muchos fans y consiguieron su primer número uno en la lista oficial de álbumes de Rock y Metal del Reino Unido.

Todo parece indicar que viven su mejor momento, pero la banda ya lleva más de 10 años de trayectoria y varios lanzamientos que vale la pena checar, tal es el caso de Use Me y All We Know of Heaven, All We Need of Hell donde Lynn Gunn trascendió el sonido inicial del proyecto —originalmente enfocado en las guitarras— hacia los sintetizadores.

