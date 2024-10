¡Por fin! El Austin City Limits 2024 llegará al Zilker Park este fin de semana y el siguiente para entregarnos una de sus mejores ediciones en la historia. ¿Aún no decides a quiénes verás este año?

Checa los cinco actos imperdibles para que no te digan, no te cuenten. Pero, sobre todo, para que no te arrepientas de no haber visto a las estrellas que van en ascenso. ¡Feliz Austin City Limits 2024!

Mannequin Pussy

La propuesta fresca de punk rock estadounidense llegará al Austin City Limits 2024 con Maxine, Bear, Kaleen, Missy y Carolyn. El lanzamiento del álbum I Got Heaven los puso en el radar de la crítica especializada y vaya que han sabido aprovecharlo.

Actualmente andan de gira por Estados Unidos —con la parada en el ACL 2024— y en las ventas se refleja el hype. Además, acaban de grabar una presentación en KEPX, donde pasan todos los talentos que prometen un exitoso futuro. ¡Échales ojo!

Barry Can’t Swim

Otra joyita medio escondida en el Austin City Limits 2024 es este productor de música electrónica y DJ escocés de Edimburgo. Este año fue preseleccionado para el Mercury Prize y también lo nominaron a Mejor Artista Dance en los Brit Awards. ¡Aplausos!

¿Por qué no te lo puedes perder en el ACL 2024? Por la fantástica fusión entre pop, electrónica e indie que resultan en un estilo original para festivalear. ¡Ni se diga del nivel de producción! OJO: acaba de anunciar mini tour por Norteamérica, ¡aprovecha!

Vince Staples

El Austin City Limits 2024 no perdió la oportunidad de sumar a este rapero a sus filas. Este año estrenó el álbum Dark Times que, además de tocar temas profundos y buscar esperanza en la lírica, logra una mezcla sonora innovadora con sampleos de soul de los años 60.

Vince Staples es dueño de álbum Big Fish Theory, uno de los mejores en toda su carrera y alabado por los conocedores. Definitivamente, el acto perfecto para un momento relajado e interesante en el Austin City Limits 2024 —y hasta reflexión si te sabes sus letras—. ¿Te lo vas a perder?

Reneé Rapp

El pop contemporáneo femenino no tendría el mismo poder sin los aportes de Reneé Rapp: una voz poderosa —con todo y mensaje— que merece ser escuchada en el Austin City Limits 2024.

La combinación pop con influencias del R&B le dan el toque extra para distinguirla. Además, en sus presentaciónes en vivo se nota el background que carga como actriz de Broadway. Esto la convierte en un acto imperdible en el ACL 2024.

Chappell Roan

Todo parece indicar que el ascenso al estrellato no fue lo ideal para Chappell Roan: ¿el verdadero The Rise and Fall of a Midwest Princess? Luego de romper récords en el Lollapalooza 2024, la artista canceló su participación en varios festivales.

Aún no hay nada confirmado para el Austin City Limits 2024. Sin embargo, será la oportunidad para reafirmar que llegó para quedarse o confirmar que la fama es mucho para ella. ¡Hagan sus apuestas!

Recomendamos: Austin City Limits 2024: ¡horarios, transmisión en vivo y más!

Relacionado