Lo que necesitas saber: ¡Chicago está de fiesta! Este festival es uno de los más grandes en todo el mundo y podrás disfrutarlo desde casa.

¡Arrancó el Lollapalooza 2024! El festival musical más importante de Chicago inició la edición de este año el 1 de agosto y durará hasta el domingo 4 de agosto, ¡con un lineup envidiable!

Si el presupuesto no alcanzó para lanzarte al majestuoso Grant Park no tienes que quedarte triste y sólo en casa, ¡la transmisión en vivo del Lollapalooza 2024 estará disponible para disfrutarla en la máxima comodidad! Te contamos cómo.

¿Quiénes se presentan este año?

¡El Lollapalooza 2024 fichó a grandes artistas del momento! Por ejemplo, Chappell Roan —AQUÍ te contamos más de ella—. La cantante estadounidense subió como espuma de chela gracias al éxito de Good Luck, Babe!, una rolota que suena por todos lados y se cantó con fuerza en el Grant Park.

¡No podía esperarse menos de Chicago! Esta bella ciudad es pionera en apoyar incondicionalmente a sus artistas favoritos y se nota en cada edición del Lollapalooza. Si bien Chappell Roan no fue headliner, nos atrevemos a decir que dejó la vara altísima para quienes encabezaron el festival el día de ayer.

Este viernes, sábado y domingo nos esperan las emocionantes presentaciones de The Killers, Faye Webster, Deftones, Blink-182, Two Door Cinema Club, The Last Dinner Party, ¡y muchos más! ¿A quiénes no te quieres perder de este Lollapalooza 2024?

¿Cómo ver la transmisión en vivo?

Ver el Lollapalooza 2024 desde la comodidad de tu sillón será posible gracias a el servicio de Hulu, plataforma que tendrá la transmisión en vivo oficial. A través de dos canales aleatorios por día podremos disfrutar más de una decena de presentaciones.

¡Apunta las horas! En este enlace puedes checar los horarios de la transmisión en vivo del Lollapalooza 2024. ¡Ojo! Los horarios pueden cambiar. Eso del clima loco en Chicago es una realidad.

La transmisión en vivo del Lollapalooza 2024 está disponible para los suscriptores de Hulu. Si aún no formas parte del club puedes iniciar una prueba gratis AQUÍ. ¡A disfrutar el Lollapalooza 2024!

