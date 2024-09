Lo que necesitas saber: El Austin City Limits 2024 se realizará del 4 al 6 de octubre y del 1 al 13 de octubre.

Falta menos de un mes para que el Austin City Limits 2024 brille como nunca en Zilker Park. ¿Ya tienes todo listo? Aún hay tiempo para tomar decisiones importantes y armar la ruta que definirá qué tan bien la pasaremos este año.

¿Lo mejor? ¡Ya tenemos los horarios del Austin City Limits 2024! Así que la chamba ya está a la mitad. ¡Sigue leyendo y prepárate para la mejor experiencia del año!

Así quedaron los horarios del Austin City Limits 2024

¡Prepárate para tres días espectaculares! ¿A qué grandes artistas veremos este año? No sólo Chappell Roan, la estrella pop del momento, sino también Dua Lipa, Blink-182, Tyler, the Creator, Foster the People y muchos más. ¡Échale ojo al cartel!

Foto: ACLFestival.com

¡La decisión está difícil! ¿Apoco no? El Austin City Limits 2024 se rifó con un linep bien surtidito para todos los gustos. Ahora viene la pregunta más importante: ¿Cómo quedaron los horarios del Austin City Limits 2024? ¿Quién se empalma con quién? ¿Entre qué escenarios tendremos que correr?

El primer día del Austin City Limits 2024 se nos juntan un poco los sets de Foster the People y Barry Can’t Swim, ¡difícil decisión! Más temprano toca Norah Jones o Carín León? Además, Fletcher y The Marías también están entre los empalmes más dolorosos. Ahora sí, ¡a armar los horarios del Austin City Limits 2024!

Lo que necesitas saber antes de lanzarte al ACL 2024

Este año son varias las agrupaciones que le pondrán sazón latino al Austin City Limits. The Saint Cecilia desde Costa Rica; Elianna, una mezcla palestina-chilena; Carín León desde México; Hermanos Gutiérrez, que comparten raíces ecuatorianas-suizas y el rapero mexico-estadounidense The Mexican OT.

Foto: Instagram @chappellroan

Otro dato que debes saber es que Chappell Roan cambió de horario en el Austin City Limits 2024. Anteriormente fue anunciada para presentarse el domingo, sin embargo, ahora está enlistada para presentarse el sábado con un set de una hora.

¿No sabes a quién ver además de los headliners? Este año habilitaron una opción para conectar tu cuenta de Spotify con el cartel y descubrir artistas similares a tus gustos musicales. ¡Entra en este enlace y prepárate para la aventura!

Foto: Instagram @aclfestival

¿Y la transmisión en vivo? Si no alcanzaste boletos o simplemente el presupuesto no se estiró tanto para lanzarte, ¡no te apures! Podrás disfrutar de la fiestota en Zilker Park desde la comodidad de tu hogar gracias a Hulu. ¡Muy pronto sabremos qué actos transmitirán.

¡Que ya llegue octubre! ¿Qué te parecieron los horarios del Austin City Limits 2024? Nosotros estamos más que listos para armar la ruta soñada. ¡Nos vemos en el show!





