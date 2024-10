¡Haz espacio en la agenda! El 2025 tiene pinta de ser uno de los mejores años; la reunión de Oasis, el North American Tour de Deftones, el M72 World Tour 2025, el gran regreso del Vans Warped Tour… ¡y la apertura del Universal Epic Universe!

¿Qué nos espera en este nuevo parque temático de Universal Studios en Orlando, Florida? Además de las atracciones, habrá restaurantes, áreas de descaso, tiendas temáticas y más. ¡Te contamos todo lo que necesitas saber!

¿Qué es Universal Epic Universe?

¡Universal Epic Universe promete ser toda una experiencia alucinante! Hace cinco años, cuando anunciaron su construcción allá por el 2019, aseguraron que se convertiría en el parque temático “más innovador que hayamos creado”, dijo Tom Williams, presidente y director ejecutivo de Universal Parks & Resorts.

Foto: Universal Orlando Resort

¿Y de qué irá la nueva aventura? Universal Epic Universe será un universo de cinco mundos inmersivos con diferentes atracciones y áreas temáticas, inspiradas en las franquicias más populares de Universal Studios. ¡Conócelos todos!

Los 5 mundos inmersivos en Universal Epic Universe

The Wizarding World of Harry Potter™ – Ministry of Magic™

¿Qué tal te caería una reunión con Harry, Ron y Hermione? Aquí tendrás chance de explorar París en los años 20, mientras buscas animales fantásticos y abordas el Métro-Floo. ¿Te unes a la travesía?

Foto: Universal Orlando Resort

SUPER NINTENDO WORLD™

Desde Super Mario Land hasta Donkey Kong Country; ¡las aventuras que te hacen vivir al máximo saldrán de la pantalla para atraparte directamente en Universal Epic Universe!

Foto: Universal Orlando Resort

How to Train Your Dragon – Isle of Berk

Una montaña rusa que recorre completita la isla de Berk, show en vivo, convertirte en el mejor entrenador de dragones y, por supuesto, ¡dragones voladores! Todo esto te espera en el nuevo universo de Universal Studios.

Foto: Universal Orlando Resort

Dark Universe

¿Existen los monstruos en la vida real? ¡En Universal Epic Universe sí! Las legendarias criaturas de las películas de terror de Universal Studios cobran vida para todos los “monsters lovers”. Frankenstein, Drácula, hombres lobo y más. ¿Cuál te perseguirá primero? D:

Foto: Universal Orlando Resort

Celestial Park

Universal Epic Universe tendrá su propio mundo mágico con paisajes, estanques, jardines, áreas verdes, ¡y tres atracciones impresionantes! El Carrusel Constelación, Astronómica —una instalación de fuentes danzantes— y una montaña rusa que te llevará hasta las estrellas.

Foto: Universal Orlando Resort

¿Dónde y cuándo abrirá?

Universal Epic Universe estará ubicado en Universal Orlando Resort. ¡Prepárate! La gran inauguración será el jueves 22 de mayo de 2025. ¿Por qué tienes que visitarlo? Por la tecnología de punta que usaron para crear tremendas experiencias inmersivas; realidad aumentada y efectos especiales nunca antes vistos.

¡Compra tus boletos!

Falta más de medio año para que Universal Epic Universe abra sus puertas, sin embargo, ya hay fecha para la venta de boletos: ¡martes 22 de octubre de 2024! ¿Quieres enterarte antes que todos de los detalles? Regístrate en este link para ser de los primeros en recibir noticias. ¡Échale ojo a todo lo que nos espera!

