Lo que necesitas saber: Últimos días de la exposición William Blake: Visionary del Getty Center. ¿Por qué es imperdible y cuál es su relación con la cultura contemporánea? Te contamos.

La obra de William Blake, artista visual y poeta que inspiró a referentes contemporáneos como U2, Allen Ginsberg, Bob Dylan y Patti Smith, se expone actualmente en el Getty Center de Los Ángeles; pero les advertimos: solo quedan unos días para poder conocer esta gran exhibición.

La exposición William Blake: Visionary estará abierta al público hasta el 14 de enero de 2024 y presenta una colección de obras prestadas por otros museos internacionales que muestran la cruda, fantástica, espiritual y, a veces, terrorífica visión de la realidad que tenía el escritor y pintor inglés.

Descubre la fascinante y contracultural obra de William Blake en Los Ángeles | Foto: The Getty

La curaduría incluye 112 trabajos, incluidos pinturas, dibujos y algunas páginas de algunos de sus famosos libros iluminados: Songs of Innocence and Experience y The Tyger.

La exhibición está presentada en inglés y en español. Al final del recorrido se puede adquirir un libro que condensa el catálogo en 168 páginas introducidas por un ensayo de Matthew Hargrave, investigador del Yale Center for British Art.

En The Death Of The Virgin de William Blake se pueden notar los elementos espirituales que abundaban en su obra

¿Quién fue William Blake y por qué es importante para la cultura contemporánea?

William Blake (1757-1827) fue un poeta, pintor y artista gráfico famoso por combinar poemas y obras visuales por medio de técnicas innovadoras para una época en el que las computadoras, los programas de diseño y las impresoras láser estaban lejos de existir.

Sus obras inspiradas por pasajes bíblicos y visiones espirituales personales muestran una perspectiva un tanto sombría. “El creador de este mundo es un ser sumamente cruel”, expresó en una descripción de su pintura perdida A Vision of the Last Judgement, lo que revela un sentido diferente y crítico hacia el cristianismo convencional.

The Vision of the Last Judgement de William Blake es… ¿una crítica al cristianismo o una visión realista de la religión?

Sus ideas resuenan a una forma de contracultura, ya que en su arte repudiaba la institucionalización de la religión y celebraba la espiritualidad pura.

El verso “el camino del exceso dirige a un palacio de sabiduría” de su poema Proverbios del infierno puede sonar a un fragmento de la literatura beat moderna de personajes como Jack Kerouac o William Burroughs, por lo que sorprende que haya sido creado a finales del siglo XVIII.

Una página de los libros iluminados de William Blake

Visita The Getty en 1200 Getty Center Dr, Los Angeles, CA 90049.

