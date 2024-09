¡Estamos de fiesta en Los Ángeles! Una edición más de The Other Art Fair llegó a nosotros. Esta feria de arte le ha dado hogar a más de 10 mil artistas y más de 100 mil obras. ¡Todo un hito! Aunque ellos lo llaman una “misión”.

¿Por qué es un evento en Los Ángeles que no te puedes perder? Si eres un amante del arte independiente, ¡sigue leyendo!

¿Qué es The Other Art Fair?

The Other Art Fair es una iniciativa que busca replantear el arte y la manera de experimentarlo en Los Ángeles. Simplemente, acercando a los artistas y a los entusiastas del arte para quitarle la parte elitista al consumo.

“El arte no se limita a convenciones o normas y la forma de disfrutarlo tampoco debería hacerlo”. -The Other Art Fair.

¡Aquí el arte es para todos! The Other Art Fair combina obras asequibles y originales de artistas independientes talentosísimos. Además, la fiesta se pone nueva con instalaciones interactivas, tragos y música en vivo.

¿Qué veremos en esta edición?

Para celebrar la edición número 100 de The Other Art Fair reunirá a más de 140 artistas innovadores. Lo más cool de este año es que habrá una expo especial para comprar sus obras, ¡a $100 dólares o menos! Todas las ganancias ayudarán a HÜMNKIND COLLECTIVE, una organización comprometida a combatir la epidemia de soledad en Los Ángeles.

¿Y qué más? Entre las mejores atracciones de The Other Art Fair estará el artista Ben Lenovitz para pintar retratos de mascotas. ¡OJO! No puedes llevar a tu lomito, pero una foto siempre será bien recibida. Las ganancias irán a Big Love Animal Rescue, una organizaciñon que rescata perritos abandonados.

¿Qué tal un retrato? El artista multimedia Napkin Killa armará The Killa Lounge en The Other Art Fair para hacerte un retrato en una servilleta. ¡Pero no cualquiera! En 2014 se hizo famoso por dibujar en las servilletas de bares en Brooklyn y subirlas a Instagram. Luego, la revista New York Magazine lo contrató. Tip: de 7 a 9pm los retratos son de cortesía.

Y si quieres poner en práctica tus habilidades artísticas, art+mind studios tendrá el Collage Club en The Other Art Fire. Durante todo el fin de semana el taller compartirá técnicas de collage mientras conoces gente nueva. La entrada cuesta $15 dolaritos con todo y materiales incluidos.

¿Cuándo y dónde es The Other Art Fair?

The Other Art Fair será del 26 al 29 de septiembre en Barker Hangar: 3021 Airport Ave, Santa Monica, CA 90405. La entrada general el viernes es de 5 a 9pm; sábado de 11am a 7pm y el domingo de 11am a 6pm.

La noche de inauguración de The Other Art Fair será el próximo jueves 26 de septiembre. Las ventajas de ir el primerísimo día es, obviamente, tener acceso a lo mejor de lo mejor. Eso sí, si compras entradas el jueves, automáticamente podrás regresar el resto de los días completamente gratis.

¡Compra tus entradas!

¡Ofertón! Si compras tus entradas antes de la noche de inauguración ahorrarás más del 15%. ¿Y de cuánto estamos hablando? Los boletos andan desde $30 hasta $55 dólares por persona. ¡Cómpralas en este enlace!

