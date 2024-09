Lo que necesitas saber: "All About Love" de Mickalene Thomas termina el próximo 29 de septiembre. ¡Corre por tus entradas!

La primera gran exposición internacional de Mickalene Thomas se basa en la familia, la comunidad y el propósito. Influenciada por su madre e inspirada por la autora bell hooks, All About Love muestra el poder de las mujeres afroamericanas. ¡Te contamos todo lo que necesitas saber!

¿Quién es Mickalene Thomas?

Mickalene Thomas nació en Nueva Jersey en 1971 y terminó su maestría en Bellas Artes en la Escuela de Arte de la Universidad de Yale en 2002. Además de una residencia en el Studio Museum de Harlem en 2003.

Foto: Dana Scruggs

Ese gran talentazo se reflejó en las pinturas acrílicas a gran escala de mujeres afroamericanas que le ganaron fama. Representaciones de mujeres que lucen súper poderosas aún en mero estado de ocio y utilizando diamantes de imitación. ¡Ojo en este elemento! Que simboliza las complejidades de la feminidad.

Así, Mickalene Thomas debutó en el famoso museo The Broad de Los Ángeles con más de 90 obras de sus últimos 20 años de trayectoria. Esta artista visual afroamericana domina la pintura, el collage, la instalación y fotografía, ¡toda una maestra! All About Love también refleja algunas de las primeras indagaciones de la artista sobre la cultura visual, la sexualidad y la memoria.

All About Love y sus raíces feministas

Uno de los puntos más cool de All About Love es que comparte título con la obra de bell hooks, una reconocida autora feminista y activista. Ella pregona la idea de que el amor es liberación: “un proceso activo arraigado en la curación, que se aleja de la dominación”.

Foto: The Broad

Mickalene Thomas se echó un clavado con calificación perfecta en la cultura pop y los medios de comunicación para exigir, a través de All About Love, que las mujeres afroamericanas sean vistas, comprendidas, escuchadas y, sobre todo, respetadas. ¿El objetivo? Que los espectadores se conviertan en “practicantes del amor”, palabras de bell hooks.

All About Love representa a mujeres afroamericanas con expresiones seguras y confiadas, en interiores domésticos de la América afroamericana. Al mismo tiempo, deconstruye el “canon histórico del arte”. Checa nada más:

Foto: The Broad

Algunas fotos, collages y pinturas de Mickalene Thomas reinterpretan las escenas de prestigiados pintores franceses delsiglo XIX; desde Henri Matisse hasta Édouard Manet. All About Love rechaza así las narrativas opresivas del occidentalismo, las instituciones culturales y el gremio blanco del arte.

¡Lánzate a ver All About Love, que queda poco tiempo!

Tenemos buenas noticias por si ya te dieron ganas de ver All About Love de Mickalene Thomas. ¡La entrada a la exposición en The Broad es GRATIS los jueves y sábados!

Foto: The Broad

Compra tus entradas en este enlace y lánzate antes de que se despida de Los Ángeles. ¿Cuándo es el último día? Tienes hasta el próximo domingo 29 de septiembre de 2024.

Recomendamos: 5 exposiciones en Los Ángeles que debes visitar este 2024.

Relacionado