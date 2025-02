¡Prepárate para la acción galáctica! Star Wars: Galaxy’s Edge le da un aplauso de regreso a Season of the Force con una experiencia única en Disneyland Park.

¡Alista las maletas! Te contamos cómo la Fuerza despertará de nuevo en Disneyland con espectáculos imperdibles para recibir la primavera en Disneyland Park.

¿Cuándo estará disponible Season of the Force?

¡La magia galáctica está de vuelta! Desde el 28 de marzo al 11 de mayo de 2025, Season of the Force regresa a Disneyland Park con una serie de experiencias imperdibles para todos los fanáticos de Star Wars.

Foto: Disneyland

Durante este evento limitado puedes sumergirte en el universo de Star Wars como nunca antes, en el icónico Star Wars: Galaxy’s Edge. ¿Ya lo conoces? ¡Échale ojo a los espectáculos más esperados!

Season of the Force presenta Shadows of Memory: A Skywalker Saga

Si eres el mayor fan de Star Wars seguro sabrás que uno de los momentos más esperados de esta nueva temporada será el debut de Shadows of Memory: A Skywalker Saga, un espectáculo nocturno que debutará el 28 de marzo.

Foto: Disneyland

¿Qué lo hará tan especial? Por ahí revelaron que los efectos de proyección estarán acompañados de una banda sonora digna de revivir los momentos más icónicos de la saga Skywalker, donde los visitantes verán el origen de una galaxia lejana

Lo mejor de todo es que, aunque Season of the Force verá su fin el 11 de mayo, el show de Shadows of Memory seguirá en Disneyland Park. Así que hay tiempo para que vivas las mejores aventuras de los Skywalker.

Encuentro Especial con Luke Skywalker en Galaxy’s Edge

¿Tu mayor ídolo es Luke Skywalker? ¡Esta es tu oportunidad para conocerlo en persona! Este icónico personaje de Star Wars tiene apariciones especiales durante Season of the Force, en el Star Wars: Galaxy’s Edge.

Foto: Disneyland

¡OJO! Esta experiencia es única de Season of the Force y sólo estará disponible por tiempo limitado, así que ponte trucha para cacharlo mientras esté disponible.

¿Vives al sur de California? ¡Hay boletos especiales para ti!

Si eres residente del sur de California, ¡estás de suerte! Disneyland Resort tiene una oferta especial de boletos de tres días para Season of the Force en sólo $67 dólares, ¡suficiente para sumergirte por completo en la temporada galáctica!

¿Buscas diversión extra? Disneyland After Dark: Star Wars Nite es una experiencia nocturna hecha especialmente para la fanaticada más apasionada; menú temático, oportunidades de foto especiales, entretenimiento exclusivo y más aventuras intergalácticas.

Foto: Disneyland

¡Planea tu visita a Disneyland Park ahora que la fuerza está contigo!

Recomendamos: ¡Space Mountain cumple 50 años! ¿Cómo celebrará Walt Disney World Resort?





Relacionado