Despedir el 2023 y recibir el 2024 significa cerrar un ciclo y abrir otro nuevo. Para muchas personas es la oportunidad perfecta para el “borrón y cuenta nueva”, donde los rituales y costumbres nunca faltan.

Foto: Pixabay

Que si barrer a media noche para sacar las malas vibras; poner un billete en los zapatos para atraer abundancia; pasear con la maleta por la casa para un año de viajes… ¿Y qué hay de nuestra salud mental en estos días?

Aunque pensemos que todo es risas, felicidad y recalentado, no siempre es así.¡Checa estos consejos para despedir el 2023 y recibir el 2024 con tu salud mental por delante!

Consejos para despedir el 2023

1.- No vayas a lugares incómodos

Tu tía te invitó a la cena de Año Nuevo en su casa pero su marido homofóbico no te agrada. Especialistas en salud mental recomiendan no ir. “No es forzoso acudir a lugares donde no te sientes cómodo o a gusto”, menciona una psicóloga de Mujeres PSInfronteras.

Foto: Adobe Stock

Uno de los mejores consejos para despedir el 2023 es identificar tu lugar seguro; puede ser una persona o un espacio que te ayude a pasar estas fiestas en paz, con tranquilidad y gente que te ama.

2.- Adiós a la ansiedad, miedos o culpas

Puede que el 2023 no haya sido el mejor año. Tal vez te sobrepasaron los sentimientos negativos o pensamientos intrusivos. ¡No te sientas culpable! A veces no podemos con todo y está bien.

Otro de los consejos para despedir el 2023 es armar tu propio ritual para soltar todo lo que no salió como esperabas. Escribe una carta y quémala, platica en voz alta contigo mismo o simplemente visualízate dejándolo ir.

3.- Gratitud por delante

Así como nos despedimos de lo que no estuvo tan cool, agradezcamos por todo lo bueno que sí pasó. Entre los consejos para despedir el 2023 está hacer un recuento de los momentos que te sacaron una sonrisa. Algo así como tu Apple Music Review del 2023.

Foto: Apple Music

Ese concierto, aquella reunión con tus mejores amistades, el viaje de fin de año con la familia, la felicitación de tu jefe… ¡cualquier cosa es válida! Lo importante es darnos cuenta de que el 2023 no fue del todo malo.

4.- Ordena tu casa

Saca cosas, ropa que ya no ocupas y dónalas. No sólo te servirá para distraerte, sino para llenar de buena vibra el lugar donde pasas tus días. Un espacio limpio siempre te dará mejores sensaciones que uno tirado y regado.

En la lista de consejos para despedir el 2023 está ayudarte de un incienso, palo santo o cualquier velita aromática para darle a tu hogar el toque extra de ambiente renovado.

5.- Escribe una ‘To do list’

Un consejo importante para despedir el 2023 y recibir el 2024 es pensar en todo lo que quieres lograr durante el nuevo año. ¡Plantea metas reales y flexibles! Puede ser algo tan sencillo como no autosabotearte, mejorar la relación con tu cuerpo o la comida o bajarle a eso de sobrepensar.

Foto: Pexels

Escríbelas en tu celular, la computadora, una libreta o en un post-it sobre tu escritorio de trabajo. Así las tendrás siempre presentes.

6.- Apapacha a tus seres queridos

Afortunadamente hoy estamos con los nuestros, mañana no sabemos. Uno de los más relevantes consejos para despedir el 2023 es abrazarles, besarles y decirles cuánto les amas, porque la vida se va volando.

7.- ¡Descansa!

Aprovecha las vacaciones que —casi todo el mundo— tiene este mes. Desconéctate de la chamba, la escuela, las reuniones interminables o cualquier deber que traigas pendiente.

Foto: Pexels

Otro de los consejos para despedir el 2023 es buscar actividades para relajarte. Escuchar música, ver una serie o tomar la luz del sol ayudará a despejar la mente y descansar. ¡No olvides dormir todo lo que necesites!

Consejos para recibir el 2024

1.- Tu salud mental va primero

No tiene por qué ser época de perdonar o “pasar página” con personas que te hirieron. Uno de los consejos para recibir el 2024 es presumir tus habilidades de comunicación, siempre que lo sientas necesario.

Es decir, puedes tener esa conversación difícil con la persona y llegar a un acuerdo. Pero si tampoco te apetece, el mundo no se acaba. Cada quien por su lado, ¡y a vivir!

2.- Procura tu salud física

Mucho tip para la salud mental, ¿pero qué hay de nuestro cuerpo? En la lista de consejos para recibir el 2024 está hacerte un check-up de salud para cerciorarte de que todo está en orden.

Foto: Pexels

Ponte el objetivo de hacer ejercicio, beber más agua, consumir vitaminas, comer más verde o lo que sea que haga a tu cuerpo sentirse mejor. ¡No olvides consentirte!

3.- No existe el “deber ser”

¡Ojo! Con los anteriores consejos para recibir el 2024 es fácil creer que le debemos algo a alguien… y no es así. No necesariamente debes estar feliz o agradecido en estas fiestas. Siéntete libre de expresar tus emociones tal y como están.

Olvídate de la autoexigencia, los propósitos difíciles de alcanzar, la perfección inexistente y honra tu humanidad. ¡Déjate sorprender por el nuevo año!

4.- Inspírate

Otro consejo para recibir el 2024 es rodearte de personas que impacten tu vida positivamente. Si te gusta su trabajo, la manera en que piensan o simplemente algún hábito que envidias, ¡copialo!

Foto: Pexels

5.- Arma un plan B

Tal vez ya no te sientes a gusto con la vida que llevas en este momento. Puede que sea en el trabajo o con alguna relación, pero no tienes que quedarte ahí. Un consejo para recibir el 2024 es decirle adiós al conformismo.

Si sientes ganas y energía, arma una ruta a seguir para mejorar poco a poco tu situación. Empieza con lo más fácil: el cambio de actitud.

6.- Emociónate por el nuevo año

Algunas veces sentimos que nada cambiará con el año nuevo. La psicóloga Carolina Plato recomienda empezar una nueva actividad en el 2024. ¿Te gusta el maquillaje? ¡Practica más! ¿Mueres por aprender a tocar la guitarra? Busca clases en Youtube.

Foto: Pexels

En los consejos para recibir el 2024 te recordamos que nunca es tarde para aprender a hacer algo nuevo. La especialista también propone planear unas vacaciones para ponerle un objetivo interesante al futuro cercano.

7.- Celebra las segundas oportunidades

Desafortunadamente, nada nos garantiza que el nuevo año será nuestro año. ¡Pero no hay que ser pesimistas! Uno de los consejos para recibir el 2024 es ser consciente de que, si algo no sale, podemos intentar otra vez y otra más.

Foto: Especial

Para terminar esta lista de consejos para despedir el 2023 y recibir el 2024, recuerda que no hay forma correcta de pasar estas fechas. “A veces sólo basta con sobrevivirlas”, resalta una psicóloga de Mujeres PSInfronteras. ¡Vendrán mejores días!

