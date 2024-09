Lo que necesitas saber: La artista mexicana presume una colección de objetos cotidianos, esculturas y piezas de joyería que la consolidan como un verdadero talento en ascenso.

¡Georgina Treviño es todo un orgullo mexicano! Un talento que trascendió fronteras para debutar en un entorno digno de su arte: INDUSTRY ONE, en Portland, Oregon.

Artefactos Alterados es una oportunidad única para descubrir las historias ocultas en los artefactos de Georgina Treviño, en una galería libre de comisiones. Un espacio para artistas emergentes que se guían por la autenticidad de un arte inclusivo y sin barreras. ¡Conócela!

¿Quién es Georgina Treviño?

Georgina Trevino es una artistota contemporánea que hace magia creando joyería. Nació en Tijuana, México pero fue a perseguir sus sueños a San Diego, California. ¡Y no le salió nada mal!

Foto: Georgina Treviño Jewerly

En 2004 se graduó en la licenciatura de Diseño Aplicado con especialidad en Joyería y Orfebrería de la Universidad Estatal de San Diego. Luego, vinieron los frutos de su esfuerzo: Georgina Treviño fue seleccionada en varias y reconocidas exposiciones nacionales e internacionales desde Munich, Nueva York, hasta Puerto Rico.

Grandes publicaciones de moda como LA Times, Vogue, Allure, Marie Claire, The Fader, entre otras, han reconocido el talentazo mexa de Georgina Treviño. Igual que las celebridades más top del momento; Beyoncé, Bad Bunny, Rosalía, Young Miko, Camila Cabello, Anitta, Lady Gaga, Doja Cat, Kali Uchis y más que han portado sus icónicas piezas.

Beyoncé

Bad Bunny Young Miko

Fotos: Instagram @georginatrevino

¡Pero el éxito no se queda ahí! En 2020, el broche “Fuck the Police” fue adquirido por el Museo de Artes y Diseño de Nueva York para presumirlo en su Colección Permanente. ¡Aplausos! Definitivamente la originalidad, creatividad y atrevimiento ha llevado a Georgina Treviño a romper paradigmas y adueñarse de un estilo único.

Artefactos Alterados: una oda a la nostalgia y autorreflexión

Georgina Treviño aterrizó en Portland para exhibir su trabajo en INDUSTRY One. Una muestra que nos lleva por un viaje cultural y nos muestra la profunda conexión con la identidad y la comunidad. ¿Lo más cool? Está inspirada en las “curiosidades mexicanas” que se venden en la frontera.

Artefactos Alterados tiene alcancías, figuras religiosas y esculturas intervenidas con piezas de joyería que ha recolectado durante toda su carrera. Sin embargo, Georgina Treviño no pierde la oportunidad de fusionar la moda y el diseño con su estilo personal, además de sus raíces en la cultura mexicana y las influencias de los años 90.

¿Cuándo y dónde ver Artefactos Alterados?

¡Artefactos Alterados de Georgina Treviño ya está disponible! Vivirá en INDUSTRY One de lunes a viernes, desde las 9:00am hasta las 5:00pm, hasta el 1º de noviembre. Apunta bien la dirección para que no la olvides: 415 SW 10th Ave., Portland, OR.

Foto: Especial

Aunque no cobran por entrar, existe una amable invitación para el publico que pueda y quiera donar alguna cantidad de buena voluntad al arte. ¡Quizá ayude a encontrar a la siguiente Georgina Treviño que brille en el mundo artístico!

Si quieres conocer más sobre el trabajo de Georgina Treviño te dejamos el enlace a su sitio web oficial. ¿Estás en California? ¡Corre a conocer su estudio-sala de exposición en Little Italy: 2310 Kettner Blvd. Suite C, 92101 San Diego, California.

Recomendamos: The Other Art Fair: replanteando el arte en Los Ángeles.

