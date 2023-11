Lo que necesitas saber: El Empire State se iluminó de verde y amarillo para combinar con los colores característicos de Buddy y celebrar el 20 aniversario de la película.

A 20 años de su estreno en la pantalla grande, la cinta Elf, protagonizada por el actor y comediante Will Ferrell, regresará a los cines para celebrar la Navidad. Aquí te decimos qué salas de cine proyectarán esta película para que le eches un ojo si aún no lo has hecho:

¿De qué trata Elf?

Protagonizada por Will Ferrell, Elf cuenta la historia de Buddy, un hombre que crece en el Polo Norte como elfo —uno bastante grande por cierto— y que se aventura a visitar la ciudad de Nueva York para conocer a su padre biológico.

La cinta está ambientada en la Gran Manzana y cuenta también con la participación de Zooey Deschanel, Mary Steenburgen, Bob Newhart, Ed Asner y Peter Dinklage, conocido mundialmente por su papel como Tyrion Lannister en Game or Thrones.

Foto: Warner Brothers

¿Donde puedo ver la película?

Aunque quisiéramos que la película de Elf llegara a todos los cines de Estados Unidos, lo cierto es que la peli será proyectada únicamente en salas previamente seleccionadas.

El mundo de Elf estará presente en la Quinta Avenida de Los Ángeles donde las y los fanáticos podrán posar junto a un Buddy de tamaño real hasta el próximo primero de enero. Por otra parte, el Empire State de Nueva York también tendrá proyecciones programadas para el 3, el 10 y el 17 de diciembre en el piso 80.

Foto: Especial

Ahora bien, si no tuviste la oportunidad de lanzarte a estos lugares o simplemente quieres quedarte en casita debes saber que Elf también se transmitirá en Hulu a partir del 23 de noviembre.

Por su parte, cadenas televisivas como TNT, TBS y AMC pasarán Elf todo el mes de diciembre. Este es el tráiler oficial de Elf en 4K para que recuerdes esta joyita o bien, veas lo que te perdiste durante los últimos 20 años:

