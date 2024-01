Lo que necesitas saber: Los Golden Globes pueden ser la oportunidad perfecta para que una película independiente se llevé el máximo galardón. ¿Pero por qué?

Este domingo 7 de enero se llevará a cabo la edición de este 2024 de los Golden Globes, con los cuales arranca de manera oficial la temporada de premios que finaliza, por decirlo de alguna manera, con los premios Oscar (la cual se considera la ceremonia más importante dentro del mundo del cine). AQUÍ les contamos todo lo que deben saber.

Los Golden Globes, como sabemos, celebra lo mejor tanto del cine como de la televisión con categorías que se dividen en Drama y Comedia o Musical, y en series, se le agrega la categoría de Serie limitada o Película para la televisión.

Imagen ilustrativa de los Golden Globes/Foto: Getty Images

Esta división en las categorías no sólo ayuda a integrar un mayor número de películas que se salen de los clásicos títulos que están construidos para la Academia; es decir, que proponen más géneros y narrativas que no siempre logran entrar a las premiaciones.

Pero sobre todo, porque consideran títulos que apelan a la diversidad no sólo en sus historias entre creadores o las personas que forman parte, sino de la producción misma como filmes independientes que al no tener una campaña extensa de promoción, no logran capturar la atención de todas la audiencias.

Imagen ilustrativa. Foto: Getty.

Past Lives en los Golden Globes

Dicho esto, es que hemos de mencionar la presencia de un filme en particular entre los nominados a los Golden Globes en la categoría de Drama. Desde luego que hablamos de Past Lives, el debut como directora de Celine Song, quien también se hizo cargo del guion.

Past Lives es una producción de A24, productora que ha estado detrás de películas no sólo de corte independiente o que se perfilan para circuitos de arte, sino que tienen narrativas y propuestas que se salen de la fórmula de Hollywood y de la Academia, como mencionamos.

Greta Lee y Tae Yoo en ‘Past Lives’ / Foto: Celine Song

¿De qué va Past Lives?

Past Lives está protagonizada por Greta Lee, Teo Yoo y John Magaro. Aquí conocemos a una familia coreana, específicamente a una niña llamada Na-Young, quien tiene una amistad bastante cercana con Hae Song. La familia de Na-Young toma la decisión de migrar a Canadá, y eso representa la ruptura en la relación de los niños.

La película da un salto en el tiempo, y vemos a Na-Young ahora con su nombre “americano”, el cual es Nora. Vive en la ciudad de Nueva York aspirando a convertirse en escritora. Es en este periodo de su vida cuando entra de nueva cuenta en contacto con Hae Song, con quien inicia una relación a distancia que se construye con largas videollamadas en las que comparten muchos aspectos íntimos de su vida.

Imagen de ‘Past Lives’ / Foto: A24

Pero este segundo encuentro en sus vidas se termina. A la par, Nora conoce a Arthur, un escritor judío con quien inicia una relación romántica. Past Lives vuelve a saltar en el tiempo, y vemos a Nora y Arthur casados y con un matrimonio sólido.

Y de nueva cuenta, Hae Song vuelve a aparecer. La busca para contarle que estará de vacaciones en Nueva York y le gustaría verla. El encuentro sucede, y se realiza entre conversaciones pausadas sobre sus vidas en el presente y sus planes a futuro. Pero poco hablan sobre el pasado.

El pasado se convierte en una conversación cuando hablan sobre el In-Yun, una creencia coreana sobre el destino común entre dos personas que se encuentran en una o miles de vidas pasadas. ¿Existen las almas gemelas?, ¿en una vida conocemos a la persona que nos acompañará en todas?, ¿cuánto tenemos que esperar para estar con ella?

https://youtube.com/watch?v=kA244xewjcI%3Fenablejsapi%3D1%26autoplay%3D0%26cc_load_policy%3D0%26cc_lang_pref%3D%26iv_load_policy%3D1%26loop%3D0%26modestbranding%3D1%26rel%3D0%26fs%3D1%26playsinline%3D0%26autohide%3D2%26theme%3Ddark%26color%3Dred%26controls%3D1%26

Las nominaciones de Past Lives

Past Lives está nominada a los Golden Globes en las categorías de Mejor Película de Drama, Mejor Director para Celine Song, Mejor Guion, Mejor Actriz en una Película de Drama para Greta Lee y Mejor Película de habla no inglesa (para Estados Unidos).

Como vemos, Past Lives está nominada en las categorías más importantes dentro de la sección de cine de los Golden Globes. La nominación de Película de habla no inglesa es extraña, porque es una producción de Estados Unidos, pero está mayormente hablada en coreano.

Imagen de ‘Past Lives’ con los protagonistas en su infancia / Foto: A24

Sin embargo, en esta categoría la favorita es otra película que también está nominada en la categoría de Drama, Anatomy of a Fall de Justine Triet (en representación de Francia). Las posibilidades de Past Lives de ganar en esta categoría son pocas.

Y de alguna manera, también las posibilidades de que Past Lives gane en Mejor Película de Drama son pocas, pues compite contra Anatomy of a Fall que ya mencionamos, The Zone of Interest, Maestro, Killers of the Flower Moon y Oppenheimer.

Sandra Hüller en ‘Anatomy of a Fall’. Foto: Le Pacte.

Las favoritas de los Golden Globes

Estas dos últimas son las favoritas no sólo de los Golden Globes en esta categoría, sino de la temporada de premios en general. Son dos filmes de dos de los directores más aclamados y populares: Martin Scorsese y Christopher Nolan.

Creemos que Oppenheimer es la que más se perfila como la ganadora en esta edición de los Golden Globes por diversas razones como su impacto en la industria y la taquilla que generó, pero también en el tamaño de su producción al presentar la historia de J. Robert Oppenheimer, interpretado por Cillian Murphy junto a un elenco espectacular que integró a Emily Blunt, Robert Downey Jr, Matt Damon y muchos más.

La conversación alrededor de Oppenheimer, sobre todo con el fenómeno que supuso junto a Barbie en su estreno simultáneo en el verano de 2023, la convierte en la favorita entre la audiencia y la crítica.

Cillian Murphy como J. Robert Oppenheimer. Foto: Universal Pictures.

¿Por qué sería bueno que Past Lives gane?

De eso no hay duda. Y si se lleva el galardón, será una buena decisión, pero también la más obvia. Por eso, queremos hablar de Past Lives y como la idea de su triunfo en los Golden Globes, es algo que necesita la industria.

Para empezar, los Golden Globes son organizados por la Asociación de Prensa Extranjera, la cual estuvo en medio de un enorme escándalo que amenazó la existencia de los premios como tal. ¿Cuál fue el problema? La falta de diversidad entre los miembros de la asociación, la cual estaba comandada por hombres blancos que según una investigación, recibían favores grandes de las casas productoras para considerar sus títulos.

Imagen de algunos miembros de los Osage en ‘Killers of the Flower Moon’ / Foto: Apple TV+

¿Y no acaso una película sobre una migrante coreana apela a esa diversidad que evidentemente dejaron fuera por tantos años? Además, Past Lives a diferencia de Oppenheimer o Killers of the Flower Moon, incluso Maestro, es una película indie cuyo presupuesto, de acuerdo a algunos reportes, fue de 12 millones de dólares.

Y con eso, lograron crear una historia que trasciende entre la audiencia. Sin necesidad de CGI o enormes elementos de su producción en la fotografía o el sonido, logró causar un impacto que no se ha visto mucho. Además, la simpleza de su guion es de lo más destacado de este filme, el cual se construye entre conversaciones.

Greta Lee como Nora en ‘Past Lives’ / Foto: A24

Past Lives no es una historia de amor

Past Lives no es una historia de amor, sino sobre el amor que dos personas sienten en distintos momentos de su vida sin que esto signifique que los tiempos coincidan. Sin embargo, nos dice que tenemos permitido amar a esa persona, añorarla, pensar en las posibilidades del pasado y el futuro, y seguir con lo demás.

Tampoco sigue las reglas de un drama romántico (no plantea, ni de cerca, un triángulo amoroso como muchos lo describieron), mucho menos de una comedia. Se construye con sus propios términos, entre silencios y sobre lo poderoso que resulta vivir en el presente.

Past Lives es una película que se percibe “pequeña” en comparación con el resto. Pero en realidad, plantea la historia más grande. Una que no va de guerras, ni la destrucción de sociedad, sino de lo mágico que resulta imaginar muchas vidas viviendo una. Y eso es algo que debe reconocerse.

Relacionado