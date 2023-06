“Lo más probable es que tu vida o la mía termine siendo una adaptación para un capítulo de Black Mirror”, le dijo un hombre a un amigo mientras discutían sobre la cuarta temporada de la antología (la cual se estrenó en 2017). Sin aires de grandeza, ni pensando que su vida valía la pena llevarse a la pantalla. Sólo es la idea de un futuro donde todos estemos expuestos (más de lo que ya lo estamos).

Con el paso de los años, quizá el sujeto tenga razón y nuestro mundo termine siendo un cuento distópico en Black Mirror con el que algunos se van a entretener por una hora o un poquito más. Y ahora, con la próxima salida de la sexta temporada en Netflix, vale la pena darle una repasada a Black Mirror (la cual ha tenido grandes críticas y algunas reacciones terribles con el pasar de los años).

Ahora bien. Hacer esta lista fue un tanto complicado a partir de que no pretendemos decir que hay episodios malos o buenos, sólo algunos más aterradores y innovadores que otros. ¿Por qué? Porque Black Mirror ese “espejo negro” similar al de un monitor apagado.

Los episodios que más nos gustan de Black Mirror

Ya pronto estrenará la sexta temporada de Black Mirror con una tanda de cinco episodios nuevos que suman a su elenco a Salma Hayek, Kate Mara, Aaron Paul, Josh Hartnett y más. Nos emociona mucho volver a ver estas historias. Y por eso quisimos hacer este listado.

Como les comentábamos, hacer un ranking de los mejores episodios de Black Mirror es imposible. Pero por acá repasamos todas las temporadas disponibles para ver cuáles han sido los más impactantes, reveladores e innvoadores. El orden de esta lista va por temporada.

The National Anthem

Primera temporada de 2011

Entre más apegados a la realidad; es decir, más posibles, más aterradores son los episodios de Black Mirror. Y con “The National Anthem” arrancó la primera temporada de la antología en 2011. El capítulo se centra en el Primer Ministro del Reino Unido y cómo maneja una crisis apartir del secuestro de un mimebro de la realeza británica.

El responsable del secuestro, a través de redes sociales, exige al PM que tenga sexo con una marrana para liberarla. Pero no sólo eso. Sino que le pide que lo transmita en televisión abierta. Si no lo hace, la princesa morirá. Y si lo hace, todo mundo lo verá.

Este primer episodio no fue una alegoría, sino una reflexión sobre el poder de la opinión pública y cómo las redes sociales se utilizan como un arma, y más cuando no se tiene toda la información completa.

The Entire History of You

Primera temporada de 2011

Todo en este capítulo de Black Mirror se maneja a través de la duda y la inseguridad. “The Entire History of You” habla de la memoria; y de esta, si algo hemos aprendido, es que nunca es fiel. Aquí es donde la imaginación entra en juego como enemigo, ¿qué pasaría si tuviéramos la capacidad de ver, como si fuera una película, cada detalle de toda nuestra vida… y la de nuestra pareja?

Este capítulo de la primera temporada sigue a un hombre que está buscando trabajo. Al momento de encontrase con su esposa, comienza a notar ciertos detalles extraños en su comportamiento en relación a un “amigo” cercano. Es así como comienza una espiral donde repasa cada uno de los detalles del encuentro, y del cual termina por romper todo entre ellos.

Este episodio final de la primera temporada explora las únicas posibilidades (fatales) que existen en una situación así y el resultado de la misma, especialmente si las ganas por saber la verdad te consumen al punto de caer en la obsesión.

White Bear

Segunda temporada de 2012

Si no conoces toda la historia detrás de algo puedes, incluso, sentir empatía por un personaje. No sería la primera vez. Esto es precisamente lo que sucede con “White Bear” de la segunda temporada de Black Mirror. Aquí, la protagonista de la historia es una mujer sometida a una tortura que nos recuerda a una suerte de Prometeo encadenado.

Conforme avanza la historia, parece no haber una razón real detrás de exhibirla ante gente despiadada que busca matarla a toda costa. Pero pronto descubrimos, que muy a la Stephen King en El fugitivo, que se trata de un programa de televisión.

Sin embargo, al final hay una razón por la cual sucede todo esto y nos hace preguntarnos si la tortura está realmente justificada, o es un castigo /tortura que va mucho más allá del sentido de humanidad.

White Christmas

Episodio especial de 2014

Este capítulo especial tiene varias historias cuyo hilo conductor es el personaje de Jon Hamm, quien nos lleva por un camino tortuoso que sólo termina en tragedia a partie de notar el alcance de la tecnología y cómo esta, si permitimos que domine nuestra vida, tendrá un resultado fatal.

El especial de Navidad retoma temas complejos como la posibilidad de darle una forma física a la consciencia, terminando en temas como la esclavitud, el morbo, la avaricia y el dolor que se deprende de las relaciones fallidas que caen en esta parte.

Shut up and Dance

Tercera temporada de 2016

“Shut Up And Dance” o cuando creías que ver “pornografía” no era un crimen. O al menos ese es el primer entendimiento que tenemos de este episodio de Black Mirror. El capítulo empieza con la presentación de un joven solitario y poco social que al llegar a su casa decide ver pornografía.

Al día siguiente, comienza a recibir mensajes amenazantes de que tiene que realizar distintas tareas, absurdas en un inicio, para que no quede expuesto de lo que hizo la noche anterior. La vergüenza, hace que el protagonista obedezca cada una de las órdenes que le dan por mensaje.

Durante el recorrido, la historia termina en un escándalo en el que interviene el racismo, la pedofilia, adulterio, muerte… o todos esos elementos que parecen conformar la naturaleza humana. Si este episodio promete algo, es que durante 51 minutos vas a sudar de forma incontrolable. No hay más. Cada momento es tan tenso como lo trama lo dicta con distintos personajes efímeros que prometen convertirse en una pesadilla que no está muy lejos de ser real, especialmente si termina con “Exit Music (For a Film)” de Radiohead.

Men Against Fire

Tercera temporada de 2016

Los genocidios han formado parte de la histoira de la humanidad desde que se tiene registro. Y actualmente, las masacres y la idea de exterminio se manejan como un concepto a favor de los intereses de la democracia. Y este episodio de Black Mirror lo pone sobre la mesa de una manera aún más aterradora: engañándonos de que no sucede nada malo.

“Men Against Fire” nos muestra a varios elementos del ejército que deben terminar, de las maneras más brutales, con algunos seres monstruosos o mutantes que amenzan con romper la estabilidad de los estados. Pero al final descubrimos que ellos están lejos de ser los monstruos…

Entonces, ¿cuál es la diferencia con la realidad?, ¿acaso los seres más vulnerables no parecen ser una plaga que enferma y termina con todo?, ¿por qué no hemos de considerarlos como lo que son, o al menos como los presentan en este capítulo de la cuarta temporada?.

un guiño que más que nada es como una mezcla de los tiempos de Hitler con la tecnología y también una forma de abordar los problemas de migración que vive actualmente no solo Reino Unido, sino la mayor parte de Europa.

Hated in the Nation

Tercera temporada de 2016

“Hated in the Nation” es un episodio especial de Black Mirror dentro de la tercera temporada, es una brutalidad y uno de los más densos que tiene la antología. Por acá conocemos a una periodista que a partir de un artículo publicado (políticamente incorrecto), es constantemente atacada en redes sociales.

Pero ese odio atraviesa el monitor de los dispositivos cuando muere tras recibir un pastel con una amenaza. Las condiciones de su muerte son terribles, pues parecen ser un suicidio violento. ¿Pero cómo suciedió? El crimen es investigado por una detective y un nuevo miembro de su unidad especializado en tecnología.

Poco a poco descubren la existencia de un verdugo digital que busca castigar a las personas “malas”. Primero, aquellas que como la periodista, se ganador el odio de la opinión pública, y luego, los que castigaron a través de redes a personas como ella.

Hang the DJ

Cuarta temporada de 2017

¿Crees en el amor a primera vista? La respuesta es complicada, pues depende de las cirucunstancias y el contexto en dodne creas encontrar a una persona adecuada para tener una relación romántica, Pero si tu respuesta es un rotundo “no”, Black Mirror con “Hang the DJ” propone un gadget que hará que le des una oportunidad al amor basado en un algortimo.

Ahora bien. La idea no suena muy nueva que digamos. Tinder, Bumble y todas esas aplicaciones dan un empujón para hacer match y decidir si quedas de verte con una persona. Pero en Black Mirror, la “ventaja” es que te dice cuánto tiempo debes pasar con esa persona para descubrir, de verdad, si es tu otra mitad.

Acá las parejas son “unidas” basada en la selección previa y tu algoritmo. Y te dice si debes pasar con esa persona un total de horas, días, semanas o incluso años. ¿Pero qué pasa cuando la tecnología no comprende la química entre dos personas y establece el fin de una relación?

USS Callister

Cuarta temporada de 2017

“USS Callister” es como una película dentro de la cuarta temporada de Black Mirror. Este episodio no fue el primero en plantear la idea de si una conciencia, fuera del cuerpo, es aún capaz de experimentar de manera física y emocional algunas sensaciones y sentimientos, ¿entonces se le debe considerar un ser vivo el cual amerita derechos básicos?

“White Christmas” lo preguntó antes y “Black Museum” hizo lo mismo a través de una de sus historias (ahorita vamos a ese). Pero fue “USS Callister” el que planteó la pregunta con más claridad a partir de estalecer un escenario que hace alusión a Star Trek (con toques de comedia geniales): el robo de conciencias para que existan en un espacio digital controlado por un solo hombre.

Sin embargo, este episodio va más allá de eso. Y hace más preguntas relacionadas a la villanía de uno de sus protagonistas, un hombre que a pesar de su genio, es rechazado en todos los contextos sociales y dominado por el carisma que él carece.

Black Museum

Cuarta temporada de 2017

En un formato similar al de “White Christmas”, el episodio final de la cuarta temporada de Black Mirror, titulado “Black Museum” también es uno de los más aterradores y espeluznantes en toda la antología, sobre todo cuando la tomó Netflix en sus manos.

La protagonista de la historia es una joven que llega, sin querer, al Black Museum situado en medio de una carretera. El lugar está lleno de dispositivos terribles que destruyeron la vida de una o varias personas. Por ejemplo, hay un oso de peluche que dentro tiene la conciencia de una mujer que cayó en coma después de un accidente.

El dueño del lugar, e inventor de todos los artefactos tecnológicos, le cuenta las historias detrás de cada uno de los elementos que se exhiben, hasta llegar al final con el más despiadado de todos: la conciencia, digitalizada, de un hombre que sufrirá una tortura eterna.

