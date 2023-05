El final de Succession nos dejó con la boca abierta y por desgracia, muchos nos quedamos con ese dolor en el pecho de no saber qué hacer ahora con nuestras vidas.

¿Qué veo? ¿Ahora en qué personaje voy a basar mi personalidad? ¡No te preocupes! Aquí te dejamos algunas de las películas y series más interesantes que llegarán al catálogo de Netflix en junio:

Te platicamos sobre el estilo quiet luxury que vimos en Succession

Black Mirror | Sexta Temporada

Luego de mucho tiempo de espera, la sexta temporada de Black Mirror por fin estará disponible en junio. De acuerdo con el mismo Charlie Brooker, esta promete ser la temporada más “impredecible, inclasificable e inesperada hasta ahora”.

¡Ya queremos ver a Aaron Paul en acción!

Aquí te dejamos el tráiler oficial:

Extraction 2 en Netflix

Chris Hemsworth regresa para la secuela de Extraction como Tyler Rake, quien asumirá otra misión llena de acción y emociones: Rescatar a la familia encarcelada de un gángster despiadado.

Si lo que buscas es una producción llena de disparos y efectos especiales, haz un espacio en tu agenda porque el próximo 16 de junio se estrena.

Te dejamos el tráiler:

Never Have I Ever | Cuarta Temporada

La cuarta y última temporada de Never Have I Ever ya casi llega con un final impactante y divertido. Prepárate para el último año de estos divertidos nerds que buscarán afrontar el futuro de la mejor manera.

Devi y la pandilla volverán para esta cuarta temporada con enamoramientos, crisis de identidad y varios acertijos universitarios que seguro te arrancarán dos o tres carcajadas.

Aquí los avances de la última temporada:

Our Planet ll | Serie Documental

Prepárate para un viaje extraordinario por nuestro planeta. Nada mejor que un documental de vida silvestre para pasar la tarde. Del equipo ganador del premio Emmy detrás de Planet Earth y Our Planet, llega Our Planet II con tomas espectaculares e historias dramáticas sobre los animales y el fenómeno de la migración.

Our Planet ll se estrena en Netflix el próximo 14 de junio. ¿Lo mejor? David Attenborough participa en esta increíble producción.

Conoce más sobre Our Planet ll:

Tour de France: Unchained | Serie Documental

Tour de France: Unchained es una serie documental sobre uno de los eventos deportivos que más orgullo le da a las y los franceses.

¿Sabías que una vez se robaron el trofeo?

Para esta ocasión la producción está enfocada en la edición 2022 y muestra el doloroso proceso que siguen los atletas para llegar a esa instancia.

Échale un ojo a los adelantos: