El próximo 20 de julio se estrenará Barbie, la esperada película de Greta Gerwig protagonizada por Margot Robbie y Ryan Gosling que nos llevará por una aventura existencialista en la que la muñeca más famosa del mundo tendrá que descubrir cuál es el propósito de su existencia. ¿Pero sabían que hubo antes una película con Barbies sobre Karen Carpenter?

Antes de pasar a eso, hemos de decir que Barbie es la película más esperada de este 2023 (AQUÍ la lista completa de estrenos) y las expectativas están a tope con un elenco sensacionales en el que podremos ver rostros como el de Dua Lipa (quien también lanzó el tema principal de Barbie) y America Ferrara, hasta el de Michael Cera y Will Ferrell.

Margot Robbie en ‘Barbie’/Foto: Warner Bros. Pictures

Sin embargo, como les contamos, Barbie no es el primer intento de utilizar la idea de la muñeca en la pantalla grande. Por ejemplo, sabemos de una película protagonizada por Amy Schumer (AQUÍ les dejamos los detalles). Pero mucho antes, en los 80, se realizó una película con Barbies para contar una historia bastante mediática.

Resulta que Todd Haynes, el director de grandes títulos como Poison, I’m Not There o Carol, trabajó en una producción para contar la historia de Karen Carpenter, la cantante y baterista de Carpenters que falleció a los 32 años consecuencia de la anorexia.

Karen Carpenter en 1975 / Foto: Getty Images

La película con Barbie sobre Karen Carpenter

En 1987, un par de años después de graduarse, Todd Haynes escribió y dirigió un filme experimental titulado Superstar: The Karen Carpenter Story donde se ven materiales de archivo como entrevistas; también dramatizaciones. Pero la historia es contada a través de muñecas, específicamente Barbies.

Todd Haynes compró Barbies en algunas ventas de garage, o bien, partes de muñecas que fueron reconstruidas para poner a algunos personajes tales como Karen Carpenter, Richard o su madre Agnes. Esto evitó que le cayera la voladora con Mattel. Esto lo contó la productora y colaboradora de Haynes, Christine Vachon.

Imagen de la película de Karen Carpenter hechas con Barbies / Foto: YT Caio Machado

Ahora bien. La película se exhibió en el circuito independiente de Nueva York en 1987, pero duró poco. ¿La razón? Richard Carpenter, hermano de Karen y la otra mitad de Carpenters, demandó a Todd Haynes por el uso sin permiso de varias canciones de la banda.

Sin embargo, muchos creen que la demanda vino a partir de la forma en la que la familia Carpenter fue representada en la historia. Es decir, como responsables colaterales de lo sucedido con Karen Carpenter.

La historia de Karen Carpenter

Karen Carpenter nació el 2 de marzo de 1950 en Connecticut. Su hermano Richard era cuatro años mayor, y junto a él formó una de las bandas más importantes de la década de los 70 bajo el nombre de su propio apellido: Carpenters.

Karen tocaba la batería y cantaba. Unos años después de haber iniciado su camino en el mundo de la música con un par de bandas instrumentales, las cuales no representaron ningún tipo de éxito, decidieron armar un dúo en el que Karen no sólo tomaría la batería sino también la voz.

Y parece que esa fue la clave, pues en 1969 como Carpenters, grabaron su primer disco titulado Ticket to Ride (Offering). Y un año después, tuvieron su primera canción exitosa con “They Long to Be (Close To You)”. A partir de ahí, Karen y Carpenters se convirtieron en una de las bandas más importantes de la década de los 70.

Karen y Richard de Carpenters en 1974 / Foto: Getty Images

Canciones como “Goodbye to Love”, “Superstar”, “Yesterday Once More”, “Another Song”, “Top of the World”, “For All We Know” y más, han trascendido en la industria, pero siempre tomando como imagen la figura de Karen Carpenter.

Sin embargo, a pesar de todo, la vida de Karen fue muy complicada. Cuando comenzó a llegar el éxito desmedido, la cantante desarrolló un problema con su imagen corporal que la llevaron a padecer anorexia, un trastorno de la conducta alimentaria en la que la persona busca perder peso a partir de la disminución de la ingesta de alimentos, vómitos provocados, uso de laxantes y/o diuréticos o la práctica de ejercicio intensa.

La anorexia de Karen Carpenter

Mucho se ha especulado sobre las razones que desencadenaron el trastorno de Karen Carpenter. Y varias biografías apuntan, principalmente, hacia la figura de su madre, la señora Agnes, quien controlaba todos los aspectos en la vida de su hija, además de tener una “preferencia” emocional hacia Richard.

Muchas personas cercanas a Karen dijeron en entrevista que mientras la cantante buscaba la aprobación de su madre, desarrolló anorexia como una forma de obtener algo de control sobre ella misma; es decir, a través de su cuerpo.

Karen Carpenter en 1981 / Foto: Getty Images

Por ejemplo, en un extenso artículo de The Guardian, se habla sobre cómo Karen Carpenter quiso cancelar su boda con un sujeto llamado Tom Burris cuando se enteró que este se había realizado una vasectomía a pesar de que el objetivo de la cantante era tener una familia.

Pero su madre insistió en que se casara. También dicen que Burris tenía una enorme deuda que esperaba saldar con el dinero de Karen. Su matrimonio duró poco y fue ella quien llenó la solicitud de divorcio. Durante esta etapa, la salud de Karen Carpenter continuó en declive.

La muerte de Karen Carpenter

La noche del 3 de febrero de 1983, Karen fue a dormir a casa de sus padres, pues en unos cuantos días finalizaría el proceso de su divorcio. Fue así como la mañana del 4, Agnes encontró el cuerpo de Karen. Estaba muerta.

La autopsia reveló que las causas de muerto fueron cardiotoxicidad inducida por el uso de jarabe de ipecacuana, el cual se utiliza para inducir el vómito en caso de sobredosis o envenenamiento.

Su madre Agnes reveló que por la posición en la que encontró el cuerpo de Karen, puede deducir que se desvaneció y murió. Su cuerpo estaba desnudo y sus ojos en blanco.