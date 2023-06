El mundo del entretenimiento se encuentra de luto tras el fallecimiento del actor Paxton Whitehead, quien murió en un hospital de Virginia a los 85 años.

La familia del multifacético artista fue la que encargada de informar sobre la muerte de Whitehead. Un hombre que dedicó su vida al cine, al teatro y a la televisión.

¿Quién fue Paxton Whitehead?

Aunque pasó gran parte de su carrera en el teatro, Paxton Whitehead fue un rostro reconocido en televisión con papeles en exitosos programas como: 3rd Rock From The Sun, Frasier, Friends, The West Wing y The Drew Carey Show.

El dramaturgo británico también tuvo su época dorada en el cine, cuando interpretó al entrañable Dr. Phillip Barbay para la cinta de 1986 Back to School, donde lidiaba con el personaje de Thornton Melon.

Paxton Whitehead fue nominado en 1980 al premio Tony por su trabajo como el Rey Pellinore en Camelot.

Así despidieron al histórico actor

A través de un comunicado de prensa, el agente de Paxton Whitehead lamentó la pérdida y agradeció las contribuciones del actor al mundo del espectáculo.

“Fue un cliente muy querido, un iluminado en el mundo de la interpretación conocido por su extraordinario talento y dedicación a su arte. Se le admiraba por su versatilidad en muchos papeles que hizo en el escenario, en TV y en el cine”.

No cabe duda que el trabajo de Paxton Whitehead le ha valido la reputación de un actor hábil y respetado. Su habilidad para dar vida a los personajes en el escenario y la pantalla será recordada por muchos años más.

Que descanse en paz.