¡Bienvenidos a la D23 del 2024, que nos promete una carretada de noticias, anuncios , lanzamientos y sorpresas relacionadas con Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, Hulu, FX y demás estudios que conforman The Walt Disney Company.

¿Qué es la D23 de Disney?

Pero antes de pasar a los anuncios, comencemos por lo más básico e importante. D23 es un enorme evento que cada dos años se celebra en Anaheim para celebrar a todos los fans de Disney, quienes pueden conocer a sus personajes favoritos, ver adelantos exclusivos de nuevas series, películas y lanzamientos, además de comprar productos exclusivos y vivir experiencias únicas. En corto, D23 es una gran fiesta para celebrar todo lo relacionado con Disney. Y si se preguntan por qué es 23 si estamos en el 2024, en realidad el nombre es un guiño a 1923, el año en el que se fundó The Walt Disney Company.

¿Qué anuncios y noticias habrá en D23 2024?

Es la pregunta que TODOS quisiéramos saber, pero lo que si podemos adelantar, es que esta edición de D23 será muy especial, toda vez que es la primera vez que esta celebración se extiende por toda la ciudad de Anaheim, con eventos especiales en Disneyland, así como panales exclusivos en el Honda Arena, lo cuál nos hace pensar que habrá anuncios relevantes en torno a las diversas franquicias de Disney, Pixar, Marvel y Star Wars, por lo que en esta entrada estaremos compartiendo y actualizando los anuncios más relevantes conforme vayan ocurriendo durante el Viernes 9, Sábado 10 y Domingo 11 de Agosto.

Anuncios de Marvel en D23

Una vez que se confirmó el regreso de los hermanos Russo para dirigir las siguientes dos películas de Avengers: Doomsday con Robert Downey Jr como Doctor Doom para el 2026 y Avengers: Secret Wars para el 2027, Marvel abrió su participación en D23 con un panel sobre el sonido de sus películas.

Ahí se confirmó que Laura Karpman será la encargada de componer la música para Captain America: Brave New World. Karpman ha sido responsable de crear la música para Ms Marvel y The Marvels.

En el mismo panel, tuvimos la oportunidad de escuchar -por primera vez- los primeros acordes de la música oficial de The Fantastic Four: First Steps creada por Michael Giacchino, y por supuesto que vamos a compartirla con ustedes, así que suban el volumen y denle play:

The Fantastic Four: First Steps ha comenzado su rodaje en Reino Unido esta semana y se espera esté lista para su estreno el próximo 25 de Julio del 2025.

Una cinta del MCU que podremos ver antes, es Captain America: Brave New World de la que tuvimos oportunidad de ver un trailer extendido en donde se observa a Harrison Ford transformarse en (spoiler alert)…. Red Hulk!

Pero el universo de Marvel no deja de crecer, y es por ello que en D23 Marvel anunció el estreno de IronHeart una serie que se desprende del universo de Black Panther y Wakanda, para llegar a Disney+ en el 2025.

En el trailer de Ironheart que se proyectó exclusivamente para la audiencia de D23, podemos podemos ver a Riri (protagonista de la historia) volando con su nuevo traje, admitiendo que se sentía estancada tras su pasantía en el extranjero, antes de ser expulsada del MIT por faltar a clases y tomar algunos trabajos no del todo legales para financiar sus proyectos. El tráiler también muestra la manera en la que se une a The Hood y honestamente, no podemos esperar a que se estrene de manera oficial para compartirlo con todos ustedes.

Además de Ironheart, Marvel confirmó el estreno de Daredevil: Born Again para el 2025.

Pero eso no es todo, pues el anuncio estelar de Marvel en D23 fue el primer trailer de Agatha All Along una de las apuestas para la televisión del MCU más grandes de los últimos años, y que le da continuidad a la historia que nos presentaron en WandaVision en 2021.

El trailer, nos revela que las cosas se van a poner bastante divertidas, musicales… y un tanto oscuras. Como sabemos, la historia gira en torno a una bruja, pero esta vez no estará sola. Sino que se reúne con un grupo de brujas que deben enfrentar algunos desafíos sin su magia… o al menos no con todo el potencial que las caracteriza.

Anuncios de Star Wars en D23

Por supuesto que Star Wars es una de las franquicias de las que más noticias esperamos en este D23, y la primera sorpresa, llegó con el trailer de Lego Star Wars: Rebuild The Galaxy la serie animada que verá la unión de Lego y Star Wars para contar la aventura de Sig Greebling (interpretado por Gaten Matarazzo) tras desenterrar un poderoso artefacto de un templo Jedi, alterando la galaxia, en donde los buenos son malos y los malos son buenos, dependiendo del destino de Sig y su capacidad para ser el héroe capaz de reunir todas las piezas y regresar el orden a la Galaxia. Lego Star Wars: Rebuild The Galaxy se estrenará el 13 de Septiembre en Disney+.

Pero este no es el único estreno de Star Wars en D23, pues cortesía de Jude Law pudimos disfrutar del primer trailer de Skeleton Crew una serie inspirada estéticamente en The Goonies y E.T. (según el propio Jude Las) y que se estrenará en Disney+ el próximo mes de Diciembre.

¿Algo más? Por supuesto, el gran Diego Luna se hizo presente en D23 para confirmar la segunda temporada de Andor que se estrenará en el 2025, mientras que John Favreau dio la gran campanada al anunciar que Lucasfilm ha comenzado el rodaje ¡DE UNA PELÍCULA DE THE MANDALORIAN & GROGU! que se estrenará en el 2026.

Anuncios de Disney en D23

La primera gala nocturna de anuncios de la D23 arrancó con un emotivo montaje con imágenes de series y películas de todos los estudios de Disney, pero el primer gran anuncio corrió a cargo de Dwayne Johnson y Auili’i Cravalho para darnos el primer trailer de Moana 2 y de paso, confirmar su fecha de estreno para el 27 de Noviembre en salas de cine.

James Cameron también apareció sobre el escenario de D23 para darnos un breve adelanto de la siguiente entrega de Avatar, a la cuál se refirió como una película que “no será lo que esperamos, pero si lo que queremos”. Esta frase fue reforzada por Zoe Zaldaña antes de presentarnos el título oficial de la tercera entrega de la franquicia: AVATAR FIRE AND ASH

Foto: Disney

En cuanto a Live Action se refiere, The Walt Disney Studios confirmó que habrá un Live Action de Lilo & Stitch para el 2025, pero no sólo eso, sino que nos compartieron el primer adelanto del Live Action de Blanca Nieves, que llegará a cines en Marzo del 2025.

Anuncios de Pixar en D23

Tras el éxito de Inside Out 2, Pixar no quiso guardarse absolutamente nada y comenzó su panel en D23 con el anuncio de una serie inspirada precisamente en Inside Out, la cual llevará por nombre Dream Production y se estrenará en el 2025 a través de Disney+.

Pero esta no es la única serie que Pixar estrenará a través de Disney+, pues el próximo Diciembre, llegará Win Or Lose, que estrictamente se convertirá en la primera serie animada de Pixar y de la cuál tenemos un pequeño adelanto.

Pero si hay algo que todos esperábamos de Pixar, eran noticias de Toy Story 5 la cuál, oficialmente se estrenará en el 2026 y si bien aún no tenemos un adelanto oficial, si pudimos conocer la primera imagen de esta icónica película, en la que Andy, Woody, Jessie y toda la pandilla de juguetes, está de regreso para combatir al peor enemigo de cualquier juguete hoy en día: Los dispositivos electrónicos que les roban la atención de los niños.

También tuvimos actualizaciones de Elio, que pasó de ser dirigida por Adrian Molina (Coco) para ser tomada por Momee Shi (director de Turning Red), con un cast liderado por Zoe Zaldana y Yonas Kibreab. La cinta llegará a cines el próximo año.

Por último, Pixar anunció en D23 que está trabajando ya en dos de las secuelas más esperadas de los últimos años: Frozen 3 que se estrenará en el 2027 y que se dividirá en dos entregas, y Los Increíbles 3 que ha comenzado su producción.

D23 apenas comienza, así que esten pendientes de Sopitas.com y nuestras redes sociales para el resto de los anuncios y lanzamientos que se den en Anaheim este fin de semana.

