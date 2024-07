Lo que necesitas saber: Marvel dio a conocer un montón de anuncios durante la Comic Con 2024.

El fin de semana del cierre del mes de julio, se llevaron a cabo las actividades de la Comic Con 2024. Y desde luego que entre los paneles más importantes estuvo el de Marvel Studios, el cual anunció un montón de cosas entre sus títulos (fílmicos sobre todo) más importantes. Y para que se den una idea, dio a conocer el regreso de Robert Downey Jr… pero ahorita vamos a eso.

Durante la Comic Con, Marvel reveló detalles de títulos como Thunderbolts, en donde se vio un primer avance; el regreso de Robert Downey Jr. como un villano; o el título oficial de la próxima entrega de The Fantastic 4. Aquí les contamos todos los detalles.

Kevin Feige, Joe Russo, Robert Downey Jr. y Anthony Russo en la Comic Con 2024 / Foto: Getty Images

El regreso de Robert Downey Jr. como un villano del MCU

Han salido muchas noticias importantes durante la Comic Con 2024, pero quizá lo más importante es el regreso de Robert Downey Jr. al universo cinematográfico de Marvel. Ahora bien. Antes de que piensen que lo hará como Iron Man, deben saber que tomará el nombre de un villano.

Así es. Iron Man ya es cosa del pasado. El héroe más grande del MCU dio su vida por la humanidad y la mitad de los seres vivos en todo el universo. Y así se mantendrá su memoria. Sin embargo, ante un inmenso sacrificio deviene otro destello de maldad. Y el mismo Robert Downey Jr. se hará cargo de esto.

Robert Downey Jr. regresa al MCU en la Comic Con 2024 / Foto: Getty Images

Resulta que el actor, reciente ganador del Oscar en la categoría de Actor de Reparto por Oppenheimer, dará vida a Victor von Doom en dos próximas películas de los Avengers tituladas Doomsday y Secret Wars. La otra sorpresa es que los hermanos Joe y Anthony Russo volverán como directores.

Recordemos que los Russo se hicieron cargo de las últimas dos películas de Avengers, tanto Infinity War como Endgame. Con esto, evidentemente Marvel Studios y Disney quieren recuperar el tiempo y dinero perdido en los últimos… ¿5 años? Es raro y emocionante… estamos confundidos. Tendremos que esperar a ver qué tal.

El título oficial de The Fantastic 4

En la semana del cierre de julio de 2024, Pedro Pascal publicó la primera foto de los cuatro protagonistas de The Fantastic 4 en una “primera misión”. Ninguno de los actores estaba en el personaje, sino que salían abrazados y sonrientes, dando a conocer el arranque de la producción de esta esperada cinta.

Por eso no fue una sorpresa ver a los actores y al director de esta cinta, darse una vuelta por la Comic Con 2024 entre los paneles de Marvel para anunciar cosas importantes de su universo cinematográfico. Para esta película, lo más importante fue el título oficial.

Arte y título oficial de la película de ‘The Fantastic Four’ / Foto: Marvel Studios

Resulta que el nombre ya cerrado de The Fantastic 4 es First Steps. Matt Shakman será el director de este filme. Esto nos emociona mucho porque él fue el responsable de WandaVision con Elizabeth Olsen y Paul Bettany; y la verdad, fue una gran serie en el inicio de los planes de televisión para el MCU.

Ahora vuelve con The Fantastic 4: First Steps, y lo hace de la mano de Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn y Ebon Moss-Bachrach, quienes darán vida a Reed Richards / Mister Fantastic, Susan Storm / Invisible Woman, Johnny Storm, / Human Torch y Ben Grimm / The Thing, respectivamente.

Otra de las noticias es que esta película tendrá una estética retro futurista de la década de los 60. Y no sólo eso, sino que el gran compositor Michael Giacchino se hará cargo del score. Ya nos urge que se estrene el 25 de julio de 2025.

Ebon Moss-Bachrach, Joseph Quinn, Vanessa Kirby y Pedro Pascal en la Comic Con 2024 / Foto: Getty Images

El primer avance de Thunderbolts

Una de las películas a las que más esperanzas le hemos depositado para el MUC es Thunderbolts, este grupo de antihéroes reunidos que tratarán de salvar el mundo a su manera. Y por la importancia que tiene entre sus personajes y protagonistas, es que apareció en los paneles de Marvel en la Comic Con 2024.

David Harbour, Florence Pugh, Julia Louis-Dreyfus, Wyatt Russell, Sebastian Stan y más, se dieron una vuelta por esta enorme convención para hablar de la producción de Thunderbolts, la cual tiene una fecha de estreno programada para el 5 de mayo de 2025.

Todos estos actores, en compañía de Kevin Feige, también mostraron en exclusiva un footage en donde se muestran las enormes secuencias de acción que aparecerán en la cinta. Por ejemplo, los asistentes vieron una pelea entre Walker y Yelena, dos de los protagonistas que aparecerán con Valentina, Red Guardian y Winter Soldier (entre otros).

Rob Delaney, Kevin Feige, Jake Schreier, Geraldine Viswanathan, Lewis Pullman, Hannah John-Kamen, Wyatt Russell, Julia Louis-Dreyfus, Florence Pugh y Sebastian Stan en la Comic Con 2024 / Foto: Getty Images

Captain America: Brave New World

Una de las películas del MCU que la tiene más complicada entre los fans es la cuarta entrega de la franquicia de Captain America. La razón principal y la más obvia, es que el protagonista que la comandó durante casi 10 años, ya no está: Chris Evans dejó el casco y el escudo tras el cierre de Endgame.

Por lo que pensaron que sería buena idea que el leal de Falcon podría tomar su lugar. Ya vimos algo de esto en la serie Falcon and the Winter Soldier, pero sin mucho éxito. Por lo que los responsables del MCU se pusieron manos a la obra para que en la cinta de Captain America: Brave New World aumentaran las expectativas.

Harrison Ford, Tim Blake Nelson, Danny Ramirez, Giancarlo Esposito y Anthony Mackie en la Comic Con 2024 / Foto: Getty Images

¿Y qué hicieron? Reunir a Anthony Mackie con un gran elenco que incluye a Tim Blake Nelson, Danny Ramirez, Giancarlo Esposito y Harrison Ford. ¡Oh, sí! Harrison Ford aparecerá como Thunderbolt Ross, quien se convierte en el famosos Red Hulk.

Durante su participación en la Comic Con 2024, estos actores mostraron un avance en exclusiva y revelaron que se conecta directamente con Eternals a través de los Celestial, y girará en torno al adamantium. Captain America: Brave New World tiene una fecha de estreno programada para el 12 de febrero de 2025.

