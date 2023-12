Lo que necesitas saber: La película que trae de vuelta a los dos icónicos monstruos se estrenará hacia mediados del 2024.

Parece que fue ayer cuando el Monsterverse llegaba a uno de sus puntos más épicos con el encontronazo entre estos dos titanes. Pero su historia continúa y ahora, en lugar de pelear entre ellos, hacen equipo en el nuevo tráiler de Godzilla x Kong: The New Empire.

El avance llegó como parte de la CCXP Sao Paolo el pasado fin de semana para darnos una probadita de lo que será esta nueva entrega. Y para que no se les pase nada de nada sobre esta película, les contamos los detalles desde la trama hasta la fecha de estreno y más.

Imagen ilustrativa. Foto: Legendary Pictures/Warner Bros

La trama de ‘Godzilla x Kong: The New Empire’

El primer vistazo de la alianza entre el simio gigante y el kaiju japonés lo vimos al final de Godzilla vs Kong. Si bien en aquella película se enfrentaron casi a muerte, fue algo bastante épico verlos enfrentarse a Mechagodzilla en medio de los siniestros planes de Apex Cybernetics y la siempre misteriosa Monarch.

La cosa es que la revelación de la Tierra Hueca –el recóndito mundo al interior de nuestro planeta– ha expandido las teorías y las investigaciones respecto al origen de los titanes. Y al mismo tiempo, ha generado una incertidumbre sobre los peligros latentes que pueda haber ahí… Un poco de eso es lo que veremos en Godzilla x Kong: The New Empire.

La realidad es que poco se ha revelado sobre la trama de esta nueva entrega, aunque hace no mucho se liberó un teaser donde veíamos a una extraña criatura de la que solo se podía observar su sombra y sus ojos brillosos.. Esto mientras estaba sentada en un trono rodeado de cadáveres, huesos y los cráneos de los dos kaijus protagonistas.

Entonces sí, está más que claro que el par de monstruos formarán una alianza contra una amenaza desconocida que aparentemente gobierna en la Tierra Hueca y que, como dice una primera sinopsis, “desafiará la existencia de Godzilla y Kong… y la nuestra propia”.

Pero más allá del enfrentamiento que nos espera, otro punto interesante de la película será conocer más a fondo el origen de los titanes, cómo gobernaron al mundo exterior, cómo se estableció la Isla Calavera y su conexión con el mundo subterráneo, entre otras cosas… Dicho esto, ¿ya vieron el tráiler de Godzilla x Kong: The New Empire?

Imagen ilustrativa. Foto: Legendary Pictures/Warner Bros

Aquí el tráiler de ‘Godzilla x Kong: The New Empire

“Durante la mayor parte de la historia de la civilización humana, creímos que la vida solo podía existir en la superficie de nuestro planeta… ¿En qué más nos equivocamos?“, dice la Dra. Ilene Andrews interpretada por Rebecca Hall.

Así abre el tráiler de Godzilla x Kong: The New Empire, que no tarda en darnos un breve vistazo al pasado del icónico simio gigante, quien ahora domina la Tierra Hueca luego de la película pasada. Sin embargo, aparentemente su reinado se ve amenazado por este nuevo enemigo del que les hablábamos antes.

Así luce Ska King en e tráiler de ‘Godzilla x Kong: The New Empire’. Foto: Legendary Pictures/Warner Bros

El nombre de este nuevo monstruo no aparece en el avance, pero ya desde hace un tiempo se le dio a conocer como Skar King, quien parece ser un titán de la misma especie que Kong. No se sabe mucho respecto a sus motivaciones, pero por lo que sugiere el título de la película, este enorme simio estaría buscando establecer su imperio como un alfa venciendo al propio Kong.

Y claro, Skar King emerge a la superficie para llevar su reinado más allá de la Tierra Hueca. “Kong no puede detener esto por sí solo… pero él no estará solo”, se escucha en el avance para mostrarnos el regreso de Godzilla para aliarse a su antiguo enemigo… Aquí les dejamos el tráiler de Godzilla x Kong: The New Empire.

Fecha de estreno de la película

¿Qué les pareció el tráiler de Godzilla x Kong: The New Empire? El Monsterverse se está poniendo más épico, sin duda. Y lo mejor es que no falta mucho para que llegue la cinta a los cines ya que su fecha de estreno está programada para el 12 de abril del 2024. Agárrense que se va a poner denso esto.

