Lo que necesitas saber: Desde la celebridad con más nominaciones hasta el diseño de la estatuilla. Checa 10 datos curiosos de la historia de los Golden Globes.

La industria del entretenimiento, como cada año, tiene uno de sus momentos más importantes con la temporada de premios. Todo arranca con los Golden Globes, que a lo largo de su existencia han pasado por diversos momentos memorables y polémicas diversas.

Ahora que una nueva edición de la premiación llega, repasamos por acá algunos datos curiosos, detalles y anécdotas que han marcado la historia de la premiación como uno de los eventos hollywoodenses que siempre hacen ruido.

Imagen ilustrativa. Foto: Getty Images

10 datos curiosos de la historia de los Golden Globes

La primera película que ganó en la máxima categoría de los Golden Globes

Arranquemos con estos datos sobre la historia de los Golden Globes… Y en ese sentido, ¿se han preguntado cuándo se llevó a cabo la primera ceremonia y qué película ganó la categoría principal?

La primera edición de la premiación se llevó a cabo en 1944, con el objetivo de reconocer los logros cinematográficos del año anterior. En aquel momento, la Asociación de la Prensa Extranjera (HFPA por sus siglas en inglés), que hasta hace un poco era la principal entidad que organizaba el evento, era conocida como Asociación de Corresponsales Extranjeros de Hollywood.

The Song of Bernadette del director Henry King ganó a Mejor Película y a Mejor Actriz para Jennifer Jones (quien se llevó el Oscar en la misma categoría eventualmente por la misma cinta).

Imagen ilustrativa de ‘The Song of Bernadette’. Foto: Especial.

‘La La Land’ le quitó un récord a ‘One Flew Over the Cuckoo’s Nest’

Para muchos, es seguro decir que La La Land ya es un clásico moderno, a pesar de haber sido estrenada apenas en 2016. Sea como sea, la cinta de Damien Chazelle tiene los méritos para confirmarse como tal en lo que respecta a su desempeño en premiaciones.

Dentro de los Golden Globes, la cinta protagonizada por Emma Stone y Ryan Gosling es la más ganadora de la historia. En la edición 75 de la premiación, la cinta se llevó las 7 estatuillas a las que estaba nominada.

Con ello, el largometraje de Chazelle superó a One Flew Over the Cuckoo’s Nest (1975) y Midnight Express (1978), cada una con 6 premios Golden Globe.

Ryan Gosling, Emma Stone y Damien Chazelle tras llevarse todos los Golden Globes a los que estaba nominada ‘La La Land’ en su momento. Foto: Getty.

La persona más joven en ganar los Golden Globes es…

Alguna vez en la historia de los Golden Globes, hubo una categoría que premiaba a la actriz y actor revelación del año. La estatuilla se dejó de entregar a inicios de los 80, pero también dejó uno de los datos más curiosos que ha dado el evento…

Ricky Schroder es la persona más joven en ganar un Golden Globe cuando se llevó el premio a la Nueva Estrella del Año con tan solo 9 años de edad. Schroder recibió el galardón gracias a su actuación en la película The Champ del director Franco Zeffirelli.

En la película, Ricky interpreta al pequeño TJ, quien es hijo del exboxeador Billy Flynn (interpretado por Jon Voight). La película los muestra mientras intentan salir adelante luego de que Billy renunciara al boxeo. Ambos se encuentran Annie, la expareja de Billy y madre de TJ que estaba supuestamente muerta y que busca reconectarse con su hijo tras abandonarlo.

Ricky Schroder y Jon Voight en ‘The Champ’. Foto: MGM

Y la persona más longeva en lograr una estatuilla

Bueno, ya mencionamos a la celebridad más joven en ganar un Golden Globe. ¿Y quién fue la persona más longeva en llevarse una estatuilla? Bueno, ese mero fue el legendario Ennio Morricone, quien se llevó el premio a Mejor Banda Sonora Original a los 87 años de edad por The Hateful Eight en el 2015.

Ennio Morricone. Foto: Getty.

El legado de Meryl Streep en la premiación

Meryl Streep es la celebridad con más nominaciones en categorías competitivas en la historia de los Golden Globes, con 33 al momento. De hecho, ella rompió su propio récord rumbo a la ceremonia del 2024, donde recibió una nominación a Mejor Actuación de una Actriz de Reparto para una Serie de Televisión.

Puedes consultar nominaciones y premios de Meryl en la base de datos del evento aquí.

Meryl Streep en la entrega 75 de los Golden Globes. Foto: Getty.

Las más ganadoras en la historia

Ahora bien, si contamos los premios tanto de categorías competitivas como honoríficas, tenemos un épico empate con dos de las actrices más populares de todos los tiempos.

Meryl Streep y Barbra Streisand son las personalidades más galardonadas en la historia de los Golden Globes con 9 premios cada una. ¿Será que Meryl rompa el empate con su nominación en el 2024?

Babra Streisand y Meryl Streep. Foto: Getty.

Un triple empate para la historia de los Golden Globes

Uno de los sucesos más curiosos de los Golden Globes –hablando de categorías principales– se dio en la ceremonia de 1989 con un triple empate en el premio a Mejor Actriz en una Película de Drama.

En aquella ocasión, las ganadoras fueron Sigourney Weaver por Gorillas in the Mist, Shirley MacLaine por Madame Sousatzka y Jodie Foster por The Accussed. Dato curioso: Jodie Foster ganó eventualmente el Oscar a Mejor Actriz por ese mismo papel.

Sigourney Weaver y Jodie Foster en los Golden Globes de 1989. Foto: vía IMDB.

¿Cuándo se empezaron a dar premios para la televisión?

A lo largo de su historia, los Golden Globes han pasado por diversas evoluciones. Y aunque no lo crean, hubo un momento en el que solo se entregaban premios para reconocer a los trabajos cinematográficos.

Es aquí donde surge la pregunta: ¿Cuándo se introdujeron los premios de televisión dentro de la premiación? Fue en 1956 cuando se introdujo el primer Premio por Logros Televisivos.

Sin embargo, fue hasta la entrega 19 de los Golden Globes (realizada en 1962) cuando se introdujeron tres categorías principales en la sección televisiva: Mejor Show de TV, Mejor Estrella de Televisión Masculina y Mejor Estrella de Televisión Femenina.

A medida que evolucionó la premiación con los años, las tres categorías de TV se fueron ramificando para premiar por separas a las series (drama y comedia), programas matutinos, talk shows, etc.

‘Succession’ es una de las series de TV más exitosas en los Golden Globes de los años recientes. Foto: Getty.

El premio no siempre fue una estatuilla

Como menciona el sitio web de la premiación, en la primera edición de los Golden Globes llevada a cabo en enero de 1944, se dieron pergaminos como reconocimientos en lugar de estatuillas.

¿Por qué? Bueno, sobre todo porque se dice que fue una ceremonia bastante modesta e incluso muy informal (y se entiende por haber sido la primera edición).

¿Quién creó el diseño clásico de la estatuilla de los Golden Globes?

En 1945, se llevó a cabo la segunda edición de los Golden Globes, donde se introduciría el diseño de la estatuilla con la imagen del globo terráqueo de oro sobre una base cilíndrica.

Se acredita a la actriz y periodista chilena-estadounidense, Marina Cisternas, como la mente creativa detrás del diseño de la estatuilla. Cisternas también fue presidenta de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood en el periodo de 1945 a 1946.

Así lucían las estatuillas de los Golden Globes en 1945. Esta corresponde a un premio para Frank Sinatra. Foto: Especial.

