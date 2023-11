Lo que necesitas saber: El FBI registró un aumento de casos en delitos contra menores. Más de 4,800 en 2022, comparados con los 4,100 del 2021.

La Inteligencia Artificial pintaba para ser uno de los grandes desarrollos tecnológicos de la humanidad, pero ahora está fuera de control. Los deepfakes sexuales cada vez son más comunes —AQUÍ te contamos más— y afectan a miles de jóvenes en Estados Unidos.

Foto: Adobe Stock

Mientras las víctimas, madres y padres de familia, además de legisladores estatales luchan por una ley que las proteja e imponga castigos a los responsables, el Congreso sigue dormido en sus laureles.

Aumenta la violencia sexual con el uso de Inteligencia Artificial

La violencia sexual digital contra las niñas y mujeres aumentó con el uso de la Inteligencia Artificial, de acuerdo con datos del FBI. Desnudos artificiales o deepfakes sexuales circulan en redes sociales; entre amigos o sitios web pornográficos. Incluso, sin el conocimiento de las víctimas.

Los agresores usan los deepfakes sexuales para extorsionar, amenazar o atacar a las víctimas. Mientras, ellas no tienen las herramientas necesarias para iniciar un proceso legal que garantice justicia o seguridad.

Foto: NBC News

Según NBC News, durante el ciclo escolar 2023, los casos de deepfakes sexuales aumentaron en escuelas secundarias de Estados Unidos. Nueva Jersey y Washington tienen lamentables ejemplos.

De acuerdo con este portal de noticias, el pasado 20 de octubre más de 30 niñas en la escuela secundaria Westfield de Nueva Jersey se enteraron de que podrían haber sido víctimas de deepfakes sexuales creados por sus compañeros de clase.

¿Qué se hace en esos casos?

Una de las víctimas presentó un informe a la policía local, sin embargo, no hubo avances. Hasta el momento no sabe quién creó los deepfakes sexuales o si todavía existen, de acuerdo con NBC News.

Foto: El País

Jon Bramnick, legislador estatal de Nueva Jersey, resaltó que estos ‘incidentes’ a veces quedan en una denuncia por acoso cibernético. Aunque, en realidad, se trata de pornografía infantil, un delito mucho más grave.

En Nueva Jersey existe el proyecto de ley S3707, que “prohíbe la pornografía deepfake e impone sanciones penales y civiles por divulgación no consensuada”. Su aprobación sigue pendiente.

¿Hay leyes en Estados Unidos que protejan a niñas y adolescentes?

De los 50 estados que conforman la Unión Americana, menos de 20 tienen leyes contra la creación y divulgación de deepfakes sexuales. Pero, de leyes, nada más tienen el nombre. Muchas no profundizan en el tema, las consecuencias para las víctimas ni la gravedad de la violencia.

En rojo se señalan los estados con leyes contra los deepfakes sexuales hasta el 2021/Mapa: Cyber Civil Rights Initiative

Algunas se enfocan en ‘faltas penales’ o sólo permiten demandas civiles que no proceden en lo penal. La falta de conocimiento sobre deepfakes sexuales paraliza los procesos legales y los agresores quedan libres al ser, en su mayoría, menores de edad.

Hace un par de meses más de 50 fiscales generales firmaron una carta para el Congreso, exigiendo una legislación contra el abuso sexual infantil a través de los deepfakes sexuales, pero no ha sido atendida.

Recomendaciones del FBI

El FBI emitió algunas medidas para considerar el contenido que publicamos en internet, que nos pone en riesgo de ser víctimas de deepfakes sexuales.

Foto: Plataforma de Infancia España

Monitorear la actividad en línea de los menores de edad y hablarles sobre los peligros de compartir datos personales

Considerar que las fotos y videos en internet están a disposición de todo el mundo

Realizar búsquedas periódicas en línea con nombres propios y de los hijos, para detectar qué tantos datos personales existen en la red

La búsqueda inversa de imágenes en Google puede ayudar a detectar fotos y videos que circulan en internet

Estar al tanto de políticas de privacidad en páginas web y redes sociales

Usar cuentas privadas en redes sociales y sólo interactuar con personas de confianza

En el mismo comunicado el FBI menciona Take It Down, una iniciativa del Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados, que ofrece un servicio de asesoría legal gratuita para estos casos.

