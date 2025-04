¿Ya te enteraste sobre la REAL ID? Este nuevo documento expedido por el gobierno federal empezará a solicitarse a partir del 7 de mayo de 2025 y será el pase directo que te permitirá viajar dentro del país. ¡Te contamos todo lo que debes saber!

¿Qué es la REAL ID?

La Ley REAL ID fue aprobada por el Congreso estadounidense en 2005. ¡Sí, hace 20 años! Esto fue por recomendación de la Comisión del 11 de septiembre para que el gobierno mejorara la seguridad en las identificaciones, como las licencias de conducir.

Foto: Getty Images

Esta ley estableció estándares más altos de seguridad, tanto para las licencias de conducir como para las tarjetas de identificación emitidas por los estados. Además, prohibió el uso de licencias y otras identificaciones para fines oficiales en estados que no cumplan con dichos estándares.

Es decir, la REAL ID sirve para entrar a ciertas instalaciones federales, abordar vuelos comerciales regulados por el gobierno federal y la entrada a centrales nucleares. ¿El objetivo? Fortalecer la verificación de identidad en los Estados Unidos.

Foto: Getty Images

¡OJO! Sólo las y los ciudadanos estadounidenses o extranjeros, que puedan comprobar su estancia legal en Estados Unidos, pueden obtener la REAL ID.

¿Es obligatoria la REAL ID para viajar en avión?

Sí, al menos para viajar dentro de Estados Unidos. Las licencias de conducir o identificaciones estatales que no sean REAL ID ya no serán admitidas. ¿Pero qué pasa si no calificas para obtenerla?

Ejemplo de REAL ID para California/Foto: California DMV

¡No entres en pánico! Revisa con cuidado tu licencia de conducir o identificación estatal y, si tiene una estrella en la esquina superior derecha, ¡ya la armaste! Esta es la seña perfecta de una REAL ID. No necesitas hacer algo más.

Foto: California DMV

¿Cómo puedes obtener una REAL ID?

Visita el sitio web de la agencia de licencias de conducir de tu estado para saber qué documentos necesitas para sacar la REAL ID. Generalmente debes llevar algún documento oficial que muestre tu nombre completo, fecha de nacimiento y número de Seguro Social.

Además, es común que soliciten comprobantes de domicilio y algo que compruebe tu estatus legal en Estados Unidos. Sin embargo, cada estado puede poner requisitos adicionales, así que asegura todos tus papeles antes de solicitarla.

Foto: Getty Images

Para hacer vuelos domésticos sin una REAL ID tendrás que presentar algún otro documento oficial de esta lista. Sin embargo, puedes mantener tu vieja licencia para manejar.