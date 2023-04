El tema de las personas sin hogar en Los Ángeles vuelve a estar en la mira. ¿Y ahora por qué? Nos gustaría decir que por causas nobles, como la pequeña niña que juntó calcetines para los homeless, pero no.

Esta vez es por una polémica medida que pretende mantener a los homeless fuera del metro de Los Ángeles. Pero antes de clavarnos directamente al tema, por ACÁ te contamos qué tan grave está la cosa de los homeless en Los Ángeles.

Música clásica… ¿contra los homeless en Los Ángeles?

Foto ilustrativa: Getty Images

La estación Westlake/MacArthur Park, de la Línea Roja del metro de Los Ángeles, sufre una problemática que se suma a las que ya traía arrastrando.

Con los crímenes y el consumo de drogas aumentando en las instalaciones del metro, ahora se incluyen los homeless. Obviamente la administración del metro de Los Ángeles no está soportando y puso manos a la obra.

Foto ilustrativa: Getty Images

Resulta que armaron un plan piloto que está operando desde enero de este año. ¿En qué consiste? En el uso de un arma secreta: La música clásica, ¡hasta que truene la bocina!

El LA Metro planea que, al ritmo de Vivaldi, Mozart y Beethoven, los homeless salgan corriendo del metro de Los Ángeles. Bueno, no lo dijeron así directamente, pero la forma de tortura es más que obvia.

¿Y cuántos decibeles están permitidos?

Foto ilustrativa: Getty Images

De acuerdo con los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, cuando el ruido excede los 70 decibeles por un periodo de tiempo prolongado, la audición puede quedar permanentemente afectada.

El equipo de Los Angeles Times se lanzó a medir los decibeles de la música clásica en el metro de Los Ángeles y encontró un serio problema. ¡Alcanza hasta 83 decibeles! Y algunas veces hasta los 90.

Pero ahí no para la cosa: Como si el escándalo no fuera suficiente también instalaron lámparas con luces súper brillantes. ¿Será que ya cruzaron la línea? Recordemos que existen los derechos humanos y que, desplazar a las personas sin hogar a otros lados, no hace que desaparezcan.

¿Qué opinas de esta medida para ahuyentar a los homeless del metro de Los Ángeles?