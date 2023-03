La ciudad de Los Ángeles lleva tiempo atravesando un grave problema: La fuerte crisis de personas sin hogar entre sus calles. AQUÍ te contamos más sobre las cifras y las acciones de la alcaldesa Karen Bass.

¿Existe alguna esperanza? ¡Sí! Mientras el gobierno se hace bolas ideando planes y de más, la pequeña Sidney Vansleve puso manos a la obra para ayudar a las personas sin hogar. ¡Y rompió un récord Guinness!

No es casualidad que la pequeña Sidney Vansleve tenga la beneficencia tan presente a su corta edad. Esta niña de sólo 12 años es hija de Rowan Vansleve, presidente de Hope the Mission.

Se trata de una organización sin fines de lucro que busca prevenir, reducir y eliminar la pobreza a través de voluntariados y donaciones en las que la ciudadanía angelina puede participar.

A inicios de marzo Sidney arrancó el proyecto de recolección de calcetines limpios y sin usar para donarlos a las personas sin hogar en Los Ángeles. ¿La meta? Juntar 250 mil pares de calcetines antes del lunes 27 de marzo.

Según datos de la organización los calcetines son las prendas que más necesitan las personas sin hogar y, también las que más escasean. De ahí el número de pares que buscaron para la meta.

“¿Y por qué tantos?” seguro te preguntas. Hope the Mission armó un conteo de cuántos se necesitan para ayudar a las personas sin hogar durante un año y la cifra resultó en un cuarto de millón. Ahí fue cuando Sidney pensó en convocar a la comunidad. ¿Su padre? El más orgulloso :’)

La idea era armar la frase más larga usando sólo calcetines para formarla. Así que la pequeña Sidney se lanzó al Pepsi Plaza del BMO Stadium —casa del Los Angeles Football Club y el Angel City Football Club— con un montón de voluntarios y se puso a trabajar.

“From cold sad feet to warm happy feet. #HopeWins @Hope of the Valley”

– Sidney Vansleve y Hope The Mission