Elecciones en Estados Unidos: ¿Quién es Nikki Haley, la última contrincante que puede frenar a Trump?

Lo que necesitas saber: Nikki Haley fue colaboradora de Donald Trump durante su presidencia. Hoy es la última contrincante que podría frenar su carrera en las elecciones gabachas.

Este 2024 pinta movido porque en más de 70 países habrá elecciones. Entre ellos está Estados Unidos, donde ya arrancó el proceso para elegir a los candidatos y ha sonado muy fuerte el nombre de una precandidata que podría robarle los sueños presidenciales a Trump. Aquí les vamos a contar quién es Nikki Haley.

Y, ¿por qué precisamente es considerada como la última contrincante, dentro del Partido Republicano, para frenar la carrera de Donald Trump a la Presidencia de Estados Unidos?

Foto: @NikkiHaley

Pásenle a este buen cotorreo llamado las elecciones en Estados Unidos de 2024 y la incertidumbre ante el posible regreso de Trump como presidente.

¿Quién es Nikki Haley?

Nimrata Nikki Randhawa Haley ya tiene un buen rato en la política de Estados Unidos.

Es militante del Partido Republicano, tiene 52 años y ha sido dos veces gobernadora de Carolina del Sur, además de haber sido embajadora de Estados Unidos en la ONU… durante el gobierno de Donald Trump —nada más que poco después de su salida se habló de diferencias entre el entonces presidente y la embajadora en cuanto a la política internacional.

Foto: @NikkiHaley

¿Después? El gabacho se reencontró con Nikki Haley en las elecciones primarias del Partido Republicano a la Presidencia en este 2024.

Como militante del Partido Republicano, Haley es de la corriente conservadora gabacha, peeeeeeero no es tan extrema como Donald Trump. De hecho, las promesas de la exembajadora es llevarla tranqui, aunque con los ideales y las políticas de los republicanos.

¿Por qué es la última contrincante que puede frenar a Trump?

La cosa pinta interesante porque si bien Nikki Haley fue colaboradora de Trump cuando era presidente, actualmente se ha ido con todo contra el magnate —entre otras cosas porque de una manera absurda su exjefe la suele confundir, ¿a propósito? con otra política estadunidense, Nancy Pelosi. Como si no conociera a Haley.

Pero bueno, Haley es la última contrincante que podría frenar a Trump porque ahora sí que de los más de 10 precandidatos que levantaron la mano para ser candidatos del Partido Republicano a la Presidencia, sólo quedan dos.

Foto: Fulton Country

Sí, muchos se han bajado del barco porque no han encontrado el apoyo suficiente en el Partido Republicano… y Trump es el favorito.

El último que se bajó fue el polémico gobernador de Florida Ron DeSantis, quien decidió apoyar a Trump —acá pueden leer a detalle la noticia.

Todo esto se ha ido decidiendo en los últimos días, después de la asamblea electoral estatal o caucus del Partido Republicano en Iowa, donde los/las militantes de este partido se lanzaron a votar por sus favoritos, dejando en primer lugar a Donald Trump, en segundo a DeSantis y en tercero a Nikki Haley.¿Quién es Nikki Haley?

Viene otra asamblea o caucus en New Hampshire (el 23 de enero) y ahí Haley deberá probar que su candidatura es fuerte y puede competir en serio contra Trump —apostándole al voto de los militantes que no quieren que el magnate regrese como presidente y los que todavía no se deciden.

El final de toooooda esta historia lo conoceremos el 5 de noviembre de 2024, el mero día de las elecciones presidenciales en Estados Unidos. ¿Ustedes qué dicen? ¿Creen que Donald Trump la arme como candidato pese a las investigaciones que hay en su contra y que Nikki Haley logre cambiar la historia?

Relacionado