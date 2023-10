Lo que necesitas saber: El jueves será el día más acalorado de la semana y aún así no veremos al sol brillar en su máximo esplendor.

¡Buenos inicio de semana! Arrancamos el lunes con un cielo completamente despejado que cambia por completo la dinámica a la que estábamos acostumbrados desde hace unos días. Aquí te dejamos el pronóstico del clima en Los Ángeles:

De acuerdo con el sitio Weather, la temperatura máxima para hoy será de 84 grados Fahrenheit y un cielo completamente despejado.

Pero no te dejes engañar, a pesar de que no veremos nubes en el cielo, el índice de rayos UV será de 6 en una escala de 11, lo que significa que no estará tan soleado como pensamos.

Por la noche la temperatura será de 63 grados Fahrenheit con formación de neblina y vientos del suroeste. Sin embargo, aún así no veremos caer lluvia sobre la ciudad.

El clima en Los Ángeles para el resto de la semana

Debes saber que al menos de aquí al próximo lunes la temperatura en la ciudad de Los Ángeles se mantendrá por encima de los 80 grados Fahrenheit y a pesar del calor no veremos mucho el sol.

Para mañana martes se espera un cielo nublado y temperaturas máximas de 83 grados Fahrenheit por el día y mínimas 61 grados por la noche. Algo muy similar a lo que viviremos hoy salvo que un poco más caluroso.

Debes saber que el índice de rayos UV será prácticamente el mismo al de hoy con 6 en una escala de 11. Esto sin contar que el ambiente estará un 62 por ciento húmedo.

Las probabilidades de lluvia, al igual que la semana pasada serán mínimas y en este sentido la noche de mañana es una buena opción para lanzarte a tomar un café con tu crush.

Veremos el cielo nublado hasta la siguiente semana

Para el miércoles las cosas seguirán prácticamente iguales salvo que será un día más caluroso y tendremos vientos de hasta 5 millas por hora.

La temperatura será de 85 grados por el día y 64 grados Fahrenheit por la noche que se resumen en otro día “acalorado pero sin sol”.

Por último, el jueves será el día más caluroso de la semana con una temperatura máxima de 89 grados Fahrenheit y una mínima de 68 grados. No obstante, al igual que los últimos días, sentiremos un calorón pero no veremos al sol en su máximo esplendor.

De cualquier forma te recomendamos traer siempre a la mano un bote de bloqueador solar para protegerte.



¡Feliz inicio de semana!

