¡Llegó la hora del cafecito! En compañía o solo con la bendición de las diosas una buena taza de café no se le niega a nadie. ¿Sabes cuáles son las mejores cafeterías en Los Ángeles?

Aquí te contamos cuáles son perfectas para echar el chismecito, devorar el mejor pastel o saborear cada nota de un perfecto espresso. ¡Pásale a leer!

Bloom & Plume Coffee

Foto: Bloom & Plume Coffe

Maurice Harris le imprime todo el toque de artista a su bella cafetería en Los Ángeles, ¡y ya es de las favoritas! Un espacio seguro para la comunidad negra con bebidas fabulosas. ¡Ve el color del Butterfly Pea Tea! Ya sea frío o caliente, no tiene cafeína, estabiliza la glucosa en la sangre, y pone guapa la piel y el cabello con sus antioxidantes.

Otra opción es el Cardi P; un latte de rosas, cardamomo y pistache. Endulza tu orden con su miel de lavanda y la recordarás en cada cafetería que visites en Los Ángeles.

¿Dónde? 1638 W. Temple St, Los Angeles, CA 90012 | Todos los días 8am-3pm | Más información.

Tortoni Caffé

Foto: Facebook Tortoni Caffé

En esta cafetería de Los Ángeles hay tacitas de café variadas y para todos los gustos. Desde un espresso doble con todo el cuerpo, el chagaccino —hongos chaga, cacao, canela, vainilla, monk fruit, doble shot de espresso y la leche de tu preferencia— o cafecito de goteo.

Y como el dueño es argentino no podía faltar el mate helado con chela. ¿No lo has probado? ¡Ya no esperes más! Las bebidas de temporada también son una delicia: El horchata latte o de calabaza con caramelo son toda una experiencia.

¿Dónde? 15060 Ventura Blvd Sherman Oaks, CA 91403 | Todos los días 7am-4pm | Más información.

Go Get Em Tiger

¿Será posible probar el café de cada rincón del planeta en una sola cafetería en Los Ángeles? ¡Unirse al club cafetero trae esos beneficios! Encontrarás bolsas de granos seleccionados por tostadores de todo el mundo, prensas francesas y hasta un molino para ser el mejor barista en casa.

Colombia, Guatemala, Honduras, México, Ruanda, ¿cuál será tu favorito? ¡Lánzate a descubrirlo! De paso te comparten tips en redes sociales para entrarle con todo al mundo del café como un experto.

¿Dónde? Aquí las sucursales | Más información.

Boulon D’Amour

Foto: Instagram @bouloncoffee

¿La cafetería más ~ asthetic ~ de Los Ángeles? ¡Ve nada más esas tazas! Siempre puedes irte por un clásico cold brew o un cappuccino, pero las bebidas de autor son una parada obligatoria en el menú.

Mean Girl, Money Maker o The Gold Digger describen personalidades diferentes —y con las que tal vez te identifiques— e ingredientes únicos. ¿Qué tal un chai rosa helado? ¿O una copa de matcha con una rosa en la cima? ¡Acompáñala con un avocado toast y tendrás el mejor bocado del día!

¿Dónde? Aquí las sucursales | Más información.

Doubting Thomas

Foto: Instagram @doubtingthomasla

Aquí no hay café si no se come la respectiva rebanada de pastel del día. La chef Naomi Shim prepara cafecito filtrado con toda la paciencia y el amor que una taza merece, mientras del horno salen los olores más sabrosos que puedes imaginar. ¡De los mejores en todas las cafeterías en Los Ángeles!

La tarta de maracuyá parece sacada del paraíso. ¿Y el de banana con café? ¡Otra delicia! Si te comes dos rebanaditas por su puesto que nadie te juzga porque no hay un sabor igual en otra cafetería de Los Ángeles.

¿Dónde? 2510 Temple Street, Los Angeles, CA 90026 | Lun-vie 7am-4pm | Sáb-dom 7:30am-4pm | Más información.

¿A cuál de estas cafeterías en Los Ángeles te vas a lanzar primero?