Luego de una larga vida de repartir alegría y sonrisas a cientos de personas, una abuelita en Ohio decidió celebrar su amor por alguien que siempre estuvo en las buenas y en las malas: ella misma.

Se trata de Dorothy Fideli, una mujer de 77 años que decidió casarse consigo misma…

El evento ocurrió en el centro de retiro O’Bannon Terrace ubicado en la localidad de Goshen, Ohio, donde acompañada de amigos y familiares, ‘Dottie’ se juró amor eterno vestida de blanco.

En una entrevista para el portal TODAY, Dorothy habló sobre la razón que la motivó a tomar esta peculiar decisión:

“Dije, sabes qué, he hecho todo lo demás. ¿Por qué no? Me voy a casar conmigo misma”

Dorothy Fideli para TODAY.com