Lo que necesitas saber: Desde 1927 el desfile de Thanksgiving Day de Macy es la celebración más importante del país para Acción de Gracias.

Nada mejor para abrir la temporada de fiestas que el desfile de Thanksgiving Day de Macy en Nueva York. Este 2023 el evento mundialmente famoso llegará a la 97ª edición.

Al son del “5, 4, 3, 2, 1… Let’s Have a Parade!” desfilarán 25 globos gigantes de personajes icónicos, seis globos en bicicleta, más de 700 payasos, 11 bandas escolares, 31 carrozas de Disney, 18 músicos y artistas; y más de mil 200 bailarines para inaugurar la época navideña.

¿Qué veremos este año en el desfile de Thanksgiving Day?

Definitivamente los globos gigantes distinguen al icónico desfile de Thanksgiving Day en Nueva York. En la 97ª edición veremos el regreso de Bluey, Grogu, Paw Patrol, Bob Esponja, Pikachu y más.

Foto: AP

A ellos se sumarán siete nuevos personajes. Snoopy Explorador; Blue Cat y Chugs; Po, de Kung Fu Panda; Leo, de la nueva película de Netflix; Monkey D. Luffy, de One Piece; Pillsbury Doughboy, de la repostería Pillsbury Company y Tío Dan, de la película Migration.

Entre las carrozas estará el gran zapato rojo de Ronald McDonald; Baby Shark; Dragón de Invierno, entre otras. La nueva y dulce carroza del Mundo de Wonka hará su debut en el desfile de Thanksgiving Day antes del gran estreno de la cinta, junto con otras tres que desfilarán por primera vez.

Foto: AP

Chicago, Manuel Turizo, Jon Batiste y otros artistas le pondrán ritmo al desfile de Thanksgiving Day en Nueva York. Claro que no faltará Santa, aunque no será la estrella este año. ¡Cher se llevará los reflectores! ¿Listos para escuchar su nuevo éxito navideño?

Hora y ruta del desfile de Macy en Nueva York

Por primera vez en los casi 100 años del emblemático desfile de Thanksgiving Day en Nueva York, la celebración empezará 30 minutos antes. El recorrido de 2,5 millas será el jueves 23 de noviembre a las 8:30am ET.

Mapa: macys.com

Cher dará la señal de salida para el desfile de Thanksgiving Day en West 77th Street y Central Park West en Nueva York. ¡OJO! Aquí no habrá vista para el público. Pero cuando avancen al oeste del Central Park será tu oportunidad.

Recomendamos madrugar y estar a eso de las 6am entre las calles West 75th y West 61st para alcanzar buen lugar. Tras pasar por el Columbus Circus y la Sexta Avenida el desfile de Macy terminará en su tienda más grande de Nueva York.

¿Cómo ver el desfile de Thanksgiving Day desde casa?

Si no vives en Nueva York o no pudiste viajar este año para el espectáculo, el desfile de Thanksgiving Day llegará hasta la comodidad de tu hogar. La transmisión en vivo será por NBC y Peacock, de 8:30am a 12pm ET.

Foto: AP

Telemundo se echará una transmisión simultánea completamente en español.¿Madrugar no es lo tuyo? La repetición del desfile de Thanksgiving Day estará disponible a las 2pm.

Este 2023 la NBC tendrá una emisión para espectadores con discapacidad visual o auditiva. En su canal secundario presentarán descripciones de audio en vivo y narraciones extra para detallar la riqueza visual del desfile de Thanksgiving Day.

Foto: Getty Images

Para rematar, el desfile de Macy tendrá versión virtual en un juego interactivo, con todo y globos gigantes sobre la ruta. ¡Échale un ojo AQUÍ!

