Aunque prometió que después de su gira mundial se tomaría un descanso bien merecido. Lo cierto es que Bad Bunny no deja de chambear y esta mañana nos sorprendió con la noticia de una nueva rola que saldrá “antes que acabe septiembre”.

A través de su canal de difusión en WhatsApp, Benito compartió muy a su manera que este mes estrenará una canción y en este sentido, los rumores esparcidos por Vanity Fair sobre un nuevo álbum incrementaron.

“Al que madruga Dios lo ayuda y al que no el culo se le arruga (…) No sé si esto les cause alegría o que… pero voy a sacar una canción más este año y saldrá antes que acabe septiembre”

Bad Bunny sobre su nueva rola