¿Es Coachella el mejor festival de música en el mundo? No lo sabemos… pero se acerca. El año pasado vivimos una fiestota con Bad Bunny, Frank Ocean, Rosalía, Gorillaz, BLACKPINK y el regreso de Blink-182 a los escenarios. ¿Quién estuvo ahí?

Ahora empiezan a calentar motores con la pura emoción de los amantes de la música. Esos que ansían vivir una de las mejores experiencias de su vida en el desierto de Indio, California.

¡Prepárate para el Coachella 2024!

Rosalía en Coachella 2023/Foto: Getty Images

Como les contábamos arriba, el año pasado vivimos una de las más increíbles ediciones de Coachella. Por aquí recordamos lo mejor que vimos en el Coachella 2023.

Todavía ni nos recuperábamos de semejante show y, después de dos mesesitos, ¡zaz! Que nos cae el notición de que la venta anticipada de boletos para el Coachella 2024 está a nada de arrancar.

¿Emocionado? ¿Preocupado? ¿Ambos? ¡No temas! Aquí te contamos todo lo que necesitas saber para el Coachella 2024.

Regístrate para la venta anticipada de boletos de Coachella 2024

Coachella 2023/Foto: Getty Images

¡OJO! Aún no hay line-up para el Coachella 2024 pero los conocedores saben que jamás decepciona. Es garantía pura de que verás al menos un par de artistotas de talla mundial. Coachella 2024 será del 12 al 14 de abril y del 19 al 21 de abril.

Dicho eso, si estás pensando lanzarte al Coachella 2024 o ya te animaste, lo primerito que debes hacer es entrar a coachella.com y registrarte para la venta anticipada. La página te pide número de teléfono, país desde donde te registras, nombre y correo electrónico.

La venta anticipada es este viernes 16 de junio a las 11:00 de la mañana hora del Pacífico, para que de una vez te pongas una alarma. ¡Atento! Un código exclusivo y un link para comprar pases te llegará por mensaje de texto.

Antes de comprar…

Slim Jxmmi de Rae Sremmurd en Coachella 2023/Foto: Getty Images

Sí, comprar entradas para el Coachella 2024 es un trancazote para nuestra economía, ¡pero tienen facilidades de pago! Sólo deberás hacer un pago inicial este mes de $99 dólares y lo restante se dividirá en montos iguales por los próximos seis meses.

Durante el proceso de compra es importante que selecciones el plan de pago que más te convenga. Si no, te lo cobran completito y ya no hay vuelta atrás. Pero si el dinero no es problema para ti entonces omite esta información.

Para que no te agarren las prisas a la mera hora y te ganen los boletos para el Coachella 2024 —porque sí pasa— crea una cuenta de fan AQUÍ. Te recomendamos actualizar la última versión de tu navegador y no exceder el límite de cuatro pases por persona.

¿Tienes más dudas? AQUÍ está todo claro y conciso para que le entres a la venta anticipada de boletos y disfrutes el Coachella 2024. ¡Mucha suerte!