Lo que necesitas saber: La cantante irlandesa Sinéad O'Connor falleció a los 56 años y hoy recordamos sobre los éxitos de esta valiente mujer que fue cancelada por denunciar la pederastia al interior de la Iglesia Católica.

Hoy nos encontramos de luto por el fallecimiento de la cantante irlandesa Sinéad O’Connor. Una artista llena de verdades, talento y pasión por la música.

A través de un comunicado, la familia de Sinéad O’Connor informó sobre la muerte de la cantautora a los 56 años.

Foto: Sinéad O’ Connor

“Con gran tristeza, anunciamos el fallecimiento de nuestra querida Sinéad (…) Sus parientes y amigos están devastados y han solicitado privacidad en este momento tan difícil”. Comunicado oficial sobre la muerte de Sinéad O’Connor

¿Quién fue Sinéad O’Connor?

Nacida en la localidad de Glenageary, Irlanda, Sinéad O’Connor saltó a la fama mundial por su peculiar voz y el disco I Do Not Want What I Haven’t Got que le llevó a ganar un Grammy en 1991.

El legendario álbum vendió millones de copias en todo el mundo e incluye la canción Nothing Compares 2U. Una balada escrita por Prince que habla sobre el dolor de perder a un ser querido y lo difícil que es encontrar algo o alguien que se compare a ese amor.

3 de octubre de 1992: El día que cambió todo

El 3 de octubre de 1992 Sinéad O’Connor fue invitada al programa Saturday Night Live, donde ante millones de personas rompió la fotografía del Papa Juan Pablo ll como señal de protesta por los pederastas católicos.

Todo lo gritó desde la cima del éxito y cuando nadie más se atrevía a hacerlo…

Cuando Sinead O’Connor rompió una foto del Papa Juan Pablo II en Saturday Night Live para protestar contra el abuso sexual infantil. pic.twitter.com/FepPK8TiQp — Lara Hermoso (@lhermoso_) July 26, 2023

Aunque años más tarde el tiempo le dio la razón, Sinéad O’Connor vivió una de las mayores cancelaciones en la historia de la música.

Aquí no hablamos de tuits en su contra o videos de haters en YouTube. Sinéad O’Connor se enfrentó a los vetos en la industria musical, a los medios de comunicación que la satanizaron y a la multitud que prefirió acabar con su carrera antes de abrir los ojos.

A continuación uno de los momentos más poderosos de esta increíble mujer llena de convicciones y valentía:

Durante muchos años intentaron silenciarla. Sin embargo, su voz siempre fue más fuerte y hoy la recordamos por sus convicciones y su valentía.

¡Que descanse en paz!

Así nos despedimos de otra leyenda: Tony Bennett

Relacionado