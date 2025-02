¡Tyler, the Creator ya arrancó el esperadísimo CHROMAKOPIA World Tour! Fue la ciudad de St. Paul en Minnesota donde ayer los primeros afortunados pudieron ver qué pondrá “Felicia” sobre la mesa este año.

Hoy toca Milwaukee, Wisconsin. ¿Están listos? Aquí abajo te dejamos el calendario completo del CHROMAKOPIA World Tour. ¿Dónde verás a Tyler, the Creator?

¿Cómo estuvo el setlist en la primera noche del CHROMAKOPIA World Tour?

Una palabra: ¡INCREÍBLE! Tyler, the Creator ofreció un recorrido delicioso por toda su carrera. Checa nada más: ¡se echó un mini set de los álbumes Goblin, Wolf y Cherry Bomb, ¡para todos los amantes de la vieja escuela!

Sonaron rolas como Yonkers, Tron Cat, She, Tamale, Rusty, IFHY, Deathcamp, 2Seater —¡la tocó por primera vez desde el 2016!— y Smukers. Claro que Tyler, the Creator no se olvidó de los nuevos fans.

Tampoco faltaron rolas de Flower Boy, CALL ME IF YOU GET LOST y la estrella de la noche: ¡CHROMAKOPIA! Échale ojo al setlist completo de la primera noche del CHROMAKOPIA World Tour:

St. Chroma Rah Tah Tah Noid Darling, I I Killed You Judge Judy Sticky Take Yor Mask Off Tomorrow (acortada) IGOR’S THEME (acortada) EARFQUAKE THANK YOU (acortada) I THINK Yonkers Tron Cat She Tamale Rusty IFHY LUMBERJACK I THOUGHT YOU WANTED TO DANCE (acortada) DOGTOOTH SORRY NOT SORRY DEATHCAMP 2SEATER SMUCKERS Boredom Who Dat Boy WUSYANAME Thought I Was Dead Like Him See You Again Balloon I Hope You Find Your Way Home

Algunos detalles que necesitas saber

En la primera noche del CHROMAKOPIA World Tour, Tyler, the Creator dividió el venue en dos escenarios; el CHROMAKOPIA STAGE, B Stage y una pasarela. Durante todo el show se movió por las tres zonas.

El primer show se dividió por álbumes: arrancó con CHROMAKOPIA, luego se fue a la pasarela para seguir con más éxitos de ese álbum. Después se fue al B Stage para deslumbrar a todos con unas rolitas del IGOR. ¡Uno de nuestros favoritos!

Tyler, the Creator le siguió con Goblin, Wolf y CALL ME IF YOU GET LOST. En promedio, se echa tres canciones de cada álbum. Después canta un poco de CHERRY BOMB, Flower Boy y cierra con más de CHROMAKOPIA.

Además, Lil Yatchy y Paris Texas se lucieron como teloneros del primer show del CHROMAKOPIA World Tour. ¿Será que Tyler, the Creator le mueva a la producción, al setlist o al ambiente en general? Está por verse.

Mientras tanto, el rapero pidió con atención que los flashes de los celulares de los asistentes se mantengan apagados durante los conciertos. No explicó más, ¡pero hagámosle caso! ¿Te vemos CHROMAKOPIA World Tour? AQUÍ puedes seguir el tour.

