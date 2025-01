Antes de presentar la agenda de conciertos en Los Ángeles, te recordamos que hay un par de shows para ayudar a las víctimas de los incendios que afectaron gran parte de la ciudad desde el mes pasado: Give a Fuck LA y FireAid.

Las ganancias ayudarán a reconstruir hogares de las personas que lo perdieron todo. ¡Únete haciendo nuestra actividad favorita: ir a conciertos en Los Ángeles! Ahora sí, ¿a cuál te vas a lanzar?

The Vaccines

¡La agenda de conciertos en Los Ángeles abre con rock británico! The Vaccines. estrenó el álbum Pick-Up Full Of Pink Carnations el año pasado y estamos ansiosos por escucharlo en vivo. ¡Aprovecha que sólo cuesta $45 dólares!

Foto: Red Light Management

Fecha: 6 de febrero | Hora: 7:00pm | Lugar: The Wiltern | Más información.

Foster the People

¿Dos conciertos en Los Ángeles de Foster the People? ¡Nos apuntamos! Esta bandota angelina se lucirá en casa con la presentación de su más reciente álbum Paradise State of Mind, con el exitazo Lost In Space. ¡No te los pierdas!

Fecha: 6 y 7 de febrero | Hora: 7:00pm | Lugar: Hollywood Palladium | Más información.

blink-182

Y en los conciertos en Los Ángeles más esperados están Tom, Travis y Mark. El regreso de blink-182 sigue dándole la vuelta al mundo y este mes sigue el Hollywood Palladium. ¿Lo malo? ¡Está totalmente agotado! Crucemos los dedos para que se liberen boletitos antes del show.

Foto: Especial

Fecha: 13 de febrero | Hora: 7:00pm | Lugar: Hollywood Palladium | Más información.

Tyler the Creator y Lil Yachty

Con el estreno del álbum CHROMAKOPIA Tyler, the Creator anunció una gira por las arenas más impresionantes de Estados Unidos y el mundo. ¡Acompañado por Lil Yachty! Seis conciertos en Los Ángeles nos dicen mucho de cómo estará la cosa. ¡Una locura!

Fecha: 14, 15, 17, 18, 20 y 21 de febrero | Hora: 7:30pm | Lugar: Crypto.com Arena | Más información.

Regina Spektor

¡Desde Rusia para Estados Unidos y el mundo! Regina Spektor relanzó Songs —el segundo álbum de estudio que salió en 2002— en 2024 y la nostalgia pegó a mil. ¿Quieres revivir rolotas como Samson o Prisoners? ¡No te pierdas su concierto en Los Ángeles!

Foto: Instagram @reginaspektor

Fecha: 22 y 23 de febrero | Hora: 7:00pm | Lugar: The Belasco | Más información.

Soccer Mommy

Y para cerrar el mes de conciertos en Los Ángeles, ¡tenemos a Soccer Mommy con nuevo álbum bajo el brazo! El año pasado lanzó Evergreen y nos conquistó con rolas como Driver, Abigail y M. ¿Cuál fue tu favorita?

Fecha: 27 de febrero | Hora: 7:00pm | Lugar: The Wiltern | Más información.





Relacionado