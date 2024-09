Tyler, the Creator se une al cast de 'Marty Supreme' y esto sabemos

Lo que necesitas saber: Tyler, the Creator se unirá al cast de 'Marty Supreme', una película basada en 'el mago del tenis de mesa' y que estará producida por A24.

Cada vez son más comunes los artistas musicales que se unen a elencos de películas. Ahí tenemos por ejemplo a Charli XCX, quien luego de triunfar con su ‘brat summer’ se confirmó que participará en dos películas y ahora, llega Tyler the Creator a hacerle segunda.

El rapero y productor estadounidense sigue dando de qué hablar este 2024. Primero por el increíble set que dio en Coachella de este año y ahora porque se dio a conocer que Tyler, the Creator se unirá al cast de la película ‘Marty Supreme’.

El primer póster de ‘Marty Supreme’, la próxima película de A24. Foto: A24

Tyler, the Creator se suma al elenco de ‘Marty Supreme’

Se trata de una cinta biográfica que estará producida por A24 y se inspirará en Marty Reisman, mejor conocido como ‘el mago del tenis de mesa’, un jugador de dicho deporte que ganó 22 títulos importantes entre los años de 1946 y 2002.

Marty Reisman se convirtió en una celebridad del tenis de mesa a pesar de que comenzó siendo un estafador en Manhattan y su nombre se hizo leyenda por ser el jugador más veterano en ganar una competición nacional de deportes de raqueta, a la edad de 67 años.

La película se basará en la vida Marty Reisman, un reconocido jugador de tenis de mesa. Foto: Getty Images

La próxima película de A24 inspirada en ‘el mago del tenis de mesa’

El deportista falleció en diciembre de 2012 y ahora A24 busca llevar su vida a la pantalla grande con esta película escrita por Josh Safdie y Ronald Bronstein, de la cual se sabe que estará protagonizada por Timothée Chalamet y Gwyneth Paltrow.

Pues bueno, este 16 de septiembre el portal Variety dio a conocer que además de esos dos grandes nombres se agregará el de Tyler, the Creator, quien ahora agregará una “raya más al tigre” al incursionar en el mundo del cine con esta película que se escucha bastante prometedora.

Tyler, the Creator se suma al elenco de ‘Marty Supreme’. Foto: Getty Images

Esta cinta marcará el debut de Tyler, the Creator en el cine

Y es que Tyler, the Creator actualmente es uno de los máximos exponentes del hip-hop en la actualidad. El rapero incuso se ha llevado dos premios Grammy a ‘Mejor álbum de rap’ con discos como ‘Igor’ (2019) y ‘Call Me if You Get Lost’ (2021), y ha contribuido a dar a conocer nuevos talentos a través de su festival Camp Flog Gnaw.

Este 2024 lo vimos encabezar el festival de Coachella con un set bastante explosivo (literalmente), aunque más allá de la música Tyler también le ha entrado a la televisión con shows como ‘Loiter Squad‘, un programa de sketches y bromas que protagonizaron los miembros de Odd Future.

Ya hizo antes algo de televisión con series como ‘Loiter Squad’, junto a Adult Swim. Foto: Especial

Y no podemos esperar a conocer el papel que tendrá en esta producción

Si eso no fuera suficiente, Tyler también es conocido por su faceta de diseñador de modas y bueno, al paso que va no nos sorprendería el verlo incursionar en cualquier otro campo que nos podamos imaginar. Aunque ahora la pregunta es: ¿qué tal se le dará el dote actoral al rapero?

Publicado en Sopitas MX.

Relacionado