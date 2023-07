Lo que necesitas saber: Lil Baby arrancará su nueva gira I.O.U. en el Toyota Center de Houston, Texas.

Lil Baby arrancará su gira It’s Only Us (I.O.U. Tour) este 26 de julio con un concierto en el Toyota Center de Houston, Texas.

El rapero Lil Baby estará acompañado de GloRilla, Rylo Rodriguez, Gloss Up y Hunxho en cada una de las fechas. Todos ellos, al igual que Lil Baby, son representantes de una ola contemporánea de Hip Hop que sigue la línea estilística que popularizaron Young Thug, Future, 21 Savage y Megan Thee Stallion.

Lil Baby encabezando el Governors Ball de Nueva York | Foto: Getty Images

¿Qué es lo que Lil Baby presentará durante su gira It’s Only Us?

Lil Baby estrenó en 2022 It’s Only Me, un disco que significó la consolidación del rapero, quien ya logró cimentar su estatus de headliner (recordemos que hace un año encabezó el Festival Lollapalooza).

El álbum tiene varios exitazos del género: Never Hating y California Breeze son dos de ellos, y estamos seguros de que se convertirán en highlights de esta gira.

Las colaboraciones también estarán presentes: para nadie es un secreto que gran parte de la fama de Lil Baby se debe a increíbles feats que le han permitido mantenerse en la cima de la relevancia.

Destacan, sin lugar a dudas, Wants and Needs, Yes Indeed y Girls Want Girls, temas que Lil Baby ha realizado junto al cantante Drake y que probablemente no faltarán a su setlist.

Lil Baby en los Premios Grammy | Foto: Getty Images

¿A qué hora es el show de Lil Baby en Houston?

El concierto de Lil Baby en Houston, Texas está programado para las 7 de la noche y las puertas abren una hora antes del inicio. No olviden llegar temprano para que no se pierdan a los artistas invitados.

Lil Baby en los Nickelodeon Kids Choice Awards | Foto: Getty Images

¿Cuánto cuestan los boletos para ver a Lil Baby en el Toyota Center de Houston, Texas?

Los boletos para el show de Lil Baby en el Toyota Center de Houston van desde los $54 hasta los $575 dólares y se pueden conseguir a través de la plataforma AXS. POR ACÁ te dejamos la liga.

El monumental Toyota Center visto desde las gradas | Foto: Getty Images

Uno de los raperos más exitosos de su generación

Ganador del premio a Artista del Año de Apple Music en 2020, Lil Baby es una de las voces más reconocibles del Hip Hop desde 2018, año en que lanzó su exitoso y aclamado debut Harder Than Ever, el cual logró colocarse en las primeras posiciones del Billboard 200.

Al igual que sus contemporáneos Lil Uzi Vert, Lil Durk y Polo G, la música de Lil Baby se ha convertido en parte importante (y hasta fundamental) de la cultura pop en Estados Unidos: su música se escucha en partidos de NBA, en eventos de caridad y en los festivales más importantes de todo el país.

It’s Only Me, el álbum que significó la consolidación de Lil Baby

