Lo que necesitas saber: La segunda mitad del 2023 sorprenderá a los amantes de la música en Houston con conciertos de figuras icónicas.

La segunda mitad del 2023 pasará a la historia como uno de los periodos más memorables de conciertos en Houston. Rock, pop, rap, trap, electropop, indie rock… ¡habrá shows para todos!

Anótale bien las fechas porque son varias y variadas. ¿A cuál te vas a lanzar?

JULIO

The Drums

Foto: Instagram @thedrumsofficial

¿Qué tal te caería un poco de indie rock? El próximo 13 de octubre estrenan Jonny, un nuevo álbum de estudio y están listos para calentar motores con un concierto en Houston. Además, ¡traen a COLD HARD como invitado especial!

¿Cuándo? Viernes 21 de julio | 7pm.

¿Dónde? White Oak Music Hall | 2915 N Main St, Houston, TX 77009 | Boletos aquí.

Yellowcard

¡Yellowcard tendrá un concierto en Houston! A inicios de mes te contamos que esta bandota anda celebrando 20 años de Ocean Avenue, un álbum legendario que seguramente también te recuerda a los años mozos. ¿Te lo vas a perder?

¿Cuándo? Martes 25 de julio | 7pm.

¿Dónde? 713 Music Hall | 401 Franklin St Suite 1600, Houston, TX 77201 | Boletos aquí.

Lil Baby

Foto: Ticketmaster

¿Algún amante del rap y el trap por aquí? Las mejores rolas del Perfect Timing sonarán increíbles en este concierto en Houston que promete ser una fiestota. ¡A soltar tus rimas favoritas!

¿Cuándo? Miércoles 26 de junio | 7pm.

¿Dónde? Toyota Center | 1510 Polk St, Houston, TX 77002 | Boletos aquí.

Greta Van Fleet

Para cerrar el mes con broche de oro se viene un show de buen rocksito para agitar la melena. Starcatcher, su nuevo álbum de estudio, se estrena este viernes, así que prepárate para celebrar.

¿Cuándo? Viernes 28 de julio | 7:30pm.

¿Dónde? Toyota Center | 1510 Polk St, Houston, TX 77002 | Boletos aquí.

AGOSTO

Jimmy Eat World

Foto: Getty Images

¡Bandota de la adolescencia! Estos cuatro rockeros son las caras detrás de “The Middle“, una rola que inspiró a bandas como Blink-182, All Time Low y a toda una generación. ¡Larga vida a Jimmy Eat World!

¿Cuándo? Lunes 7 de agosto | 7pm.

¿Dónde? 713 Music Hall | 401 Franklin St Suite 1600, Houston, TX 77201 | Boletos aquí.

Post Malone

Si Post Malone no viniera a Houston estaríamos llorando… o algo así pero, gracias al cielo, no habrá necesidad de derramar ni una lágrima. El 28 de julio estrenará AUSTIN, un disquito con 17 rolas frescas para disfrutar.

¿Cuándo? Martes 8 de agosto | 8pm.

¿Dónde? The Cynthia Woods Mitchell Pavilion | 2005 Lake Robbins Dr, The Woodlands, TX 77380 | Boletos aquí.

Porter

Foto: Getty Images

¡La sangre mexa llega a Houston! Una de las bandas de rock mexicano más queridas pisará Estados Unidos para ponernos a bailar con sus rolas místicas. ¿Listo para oír “México Máxico” en vivo?

¿Cuándo? Jueves 10 de agosto | 7pm.

¿Dónde? House of Blues | 1204 Caroline St, Houston, TX 77002 | Boletos aquí.

Boy George y Culture Club

En abril te contamos que esta banda icónica de los años 80 reviviría su carrera con un nuevo tour, ¡y llegarán con un concierto a Houston! Boy George y compañía nos regalarán un viaje a la nostalgia con “Karma Chameleon”. :’)

¿Cuándo? Viernes 11 de agosto | 7pm.

¿Dónde? The Cynthia Woods Mitchell Pavilion | 2005 Lake Robbins Dr, The Woodlands, TX 77380 | Boletos aquí.

Karol G

Foto: Getty Images

¡La “bichota” viene a Houston! Mañana Será Bonito Tour le dará toda la vuelta a Estados Unidos gracias a la exigencia del público. ¡Prepárate para un poquito de “perreo”!

¿Cuándo? Martes 29 de agosto | 7pm.

¿Dónde? NRG Stadium | NRG Pkwy, Houston, TX 77054 | Boletos aquí.

BABYMETAL & DETHKLOK

Toda la fuerza del heavy metal llegará con un concierto espectacular en Houston. Ambas bandas son referencia en el género y verlas juntas será todo un deleite. ¡Imperdible!

¿Cuándo? Miércoles 30 de agosto | 7pm.

¿Dónde? 713 Music Hall | 401 Franklin St Suite 1600, Houston, TX 77201 | Boletos aquí.

SEPTIEMBRE

PVRIS

Lynn Gunn, vocalista de PVRIS/Foto: Instagram @thisispvris

Lynn Gunn, la líder, dejó explotar su sentido más creativo en Evergreen, el nuevo álbum de la banda. Señores rolones tocan temas como la autonomía femenina, el hiperconsumo, la fama y la sociedad actual. ¡Es perfecto de principio a fin! Prepárate para este conciertazo en Houston.

¿Cuándo? Domingo 2 de septiembre | 6pm.

¿Dónde? House of Blues | 1204 Caroline St, Houston, TX 77002 | Boletos aquí.

Sam Smith

Uno de los conciertos más esperados en Houston es este, ¡Sam sí que sabe cómo dar un espectáculo! Un poco de pop para ponerle ritmo al inicio de mes. ¿Te lo vas a perder?

¿Cuándo? Viernes 8 de septiembre | 8pm.

¿Dónde? Toyota Center | 1510 Polk St, Houston, TX 77002 | Boletos aquí.

King Krule

Foto: Getty Images

Nuestro pelirrojo favorito traerá un concierto a Houston digno de nuestros más salvajes sueños. Space Heavy, su quinto álbum de estudio, fue todo un éxito entre los fans y la crítica especializada. ¡Ya queremos escucharlo en vivo!

¿Cuándo? Lunes 11 de septiembre | 7pm.

¿Dónde? White Oak Music Hall | 2915 N Main St, Houston, TX 77009 | Boletos aquí.

Drake y 21 Savage

It’s All a Blur Tour es una gira para celebrar la obra maestra que hicieron en colaboración: Her Loss. Por AQUÍ te contamos un poquito más de este proyecto y, de una vez, te adelantamos que es uno de los conciertos en Houston que definitivamente no te puedes perder.

¿Cuándo? Domingo 17 de septiembre | 7pm.

¿Dónde? Toyota Center | 1510 Polk St, Houston, TX 77002 | Boletos aquí.

Los Fabulosos Cadillacs

Foto: Getty Images

Los legendarios Fabulosos están listos para traernos tremendo show a Houston. “Mal Bicho”, “Matador” y “Vasos Vacíos” retumbarán las paredes del Smart Financial Centre con coros de miles de fans. ¿Te vemos por allá?

¿Cuándo? Viernes 22 de septiembre | 8pm.

¿Dónde? Smart Financial Centre | 18111 Lexington Blvd, Sugar Land, TX 77479 | Boletos aquí.

BEYONCÉ

El RENAISSANCE WORLD TOUR es casi casi obligatorio para cualquier amante de la música. “Queen B” sabe cómo impresionarnos y este concierto en Houston no será la excepción. ¡Aún quedan poquitos boletos!

¿Cuándo? Sábado 23 y domingo 24 de septiembre | 7pm.

¿Dónde? NRG Stadium | NRG Pkwy, Houston, TX 77054 | Boletos aquí y aquí.

Guns N’ Roses

Foto: Getty Images

¡Seguimos con conciertazos en Houston! Axl Rose, Slash y compañía serán los encargados de cerrar el mes justo como lo soñamos. ¡Rockeando! ¿Te vas a lanzar? ¡Hay entradas desde $24 dólares!

¿Cuándo? Jueves 28 de septiembre | 6pm.

¿Dónde? Minute Maid Park | 501 Crawford St, Houston, TX 77002 | Boletos aquí.

OCTUBRE

Depeche Mode

El gran regreso —agridulce— de esta bandota es uno de los conciertos en Houston que más nos emociona. Dave y Martin presentarán Memento Mori, un álbum que los sigue reafirmando como lo mejor del electropop. AQUÍ una entrevista con el buen Martin Gore, donde nos cuenta los detalles del disco.

¿Cuándo? Miércoles 4 de octubre | 7:30pm.

¿Dónde? Toyota Center | 1510 Polk St, Houston, TX 77002 | Boletos aquí.

Cigarettes After Sex

Foto: Instagram @cigsaftersex

Ya hacía falta algo tranquilito después de tanto baile, canto y rap. Los Cigarettes After Sex regresan a casa para dedicarnos un concierto en Houston con sus mejores rolas alternativas. ¿Te animas?

¿Cuándo? Viernes 13 de octubre | 8pm.

¿Dónde? 713 Music Hall | 401 Franklin St Suite 1600, Houston, TX 77201 | Boletos aquí.

SZA

¿Quién quiere un poquito de R&B y Soul? SOS sorprendió a muchos por la calidad musical que representa. Hasta dicen por ahí que Solána podría ganarse otra nominación a los Premios Grammy. ¿Será? ¡No podemos esperar a verla!

¿Cuándo? Viernes 14 de octubre | 8pm.

¿Dónde? Toyota Center | 1510 Polk St, Houston, TX 77002 | Boletos aquí.

Bandalos Chinos

Foto: Instagram @bandaloschinos

Además de Los Fabulosos Cadillacs Houston recibirá a otra bandota de rock argentino que tiene rolitas a gusto para ponerte a bailar. ¡”Vámonos de viaje” y a disfrutar de los Bandalos en Houston!

¿Cuándo? Sábado 21 de octubre | 8pm.

¿Dónde? White Oak Music Hall | 2915 N Main St, Houston, TX 77009 | Boletos aquí.

NOVIEMBRE

Faye Webster

Con tan solo 26 años de edad esta cantautora de Georgia ya es reconocida por su talento en la guitarra y a la hora de cantar. Semejante promesa nos tiene preparado un concierto muy especial en Houston. ¡No te la pierdas!

¿Cuándo? Lunes 13 de noviembre | 6:30pm.

¿Dónde? White Oak Music Hall | 2915 N Main St, Houston, TX 77009 | Boletos aquí.

Kim Petras

Foto: Getty Images

Una de nuestras estrellas del pop favoritas viene con tremendo concierto a Houston. Kim acaba de anunciar su gira mundial Feed The Beast –AQUÍ te contamos más– para presentar su esperadísimo álbum debut.

¿Cuándo? Martes 14 de noviembre | 8pm.

¿Dónde? 713 Music Hall | 401 Franklin St Suite 1600, Houston, TX 77201 | Boletos aquí.

The National

¡Joyita para el casi cierre del año! Todavía tienes chance para planear bien tu ida a este concierto en Houston que te dejará más que satisfecho. ¡The National es toda una garantía de lo bueno!

¿Cuándo? Viernes 18 de noviembre | 7pm.

¿Dónde? White Oak Music Hall | 2915 N Main St, Houston, TX 77009 | Boletos aquí.

¡OJO! Nuestra agenda de conciertos en Houston se irá actualizando continuamente, así que no olvides echarle un ojo de vez en cuando.

