¡Se nos hizo! Este verano The Warning alimentará a los Estados Unidos con 14 fechas del Keep Me Feed World Tour 2025. Desde Wisconsin, pasando por Texas, Florida, New York y más estados hasta cerrar en Minnesota.

¿A qué fecha te vas a lanzar? Sigue leyendo que te contamos cuándo salen los boletos a la venta y cómo registrarte para ver a The Warning en Estados Unidos.

¡The Warning regresa a Estados Unidos!

Las hermanas Villarreal vienen con todo para seguir con la promoción del álbum Keep Me Fed que sacaron en 2024. ¡Y sigue siendo un éxito! Rolas como Qué Más Quieres y Hell You Call A Dream poco a poco se convierten en himnos rockeros.

¿Quieres escucharlas en vivo? ¡Esta es tu oportunidad! The Warning nos tiene preparado un verano increíble en Estados Unidos. Además, el Keep Me Fed World Tour 2025 incluye fechas para los conciertos cancelados en Nashville y Georgia hace no mucho.

¡Así que son buenas noticias para todos los fans de Pau, Ale y Dani! ¿Ya sabes en dónde las verás? ¡Checa cómo quedaron todas las fechas de The Warning en Estados Unidos!

Foto: Instagram @thewarningrockband

¿Cuándo es la venta de boletos para el Keep Me Fed World Tour 2025?

¡Esperamos que tengas listos los ahorros! La preventa para ver a The Warning en Estados Unidos empieza este jueves 20 de marzo a las 10:00am. La misma fecha y hora va para la compra de paquetes VIP.

¿Y la venta general? Será un día después, el viernes 21 de marzo a las 10:00am. ¡Que no se te olvide!

¿Cómo comprar boletos para The Warning en Estados Unidos?

Una vez que ya sabemos las fechas de preventa y venta, lo que sigue es saber cómo hacerle cuando llegue la mera hora de comprar los boletos para ver a The Warning en Estados Unidos.

Foto: Instagram @thewarningrockband

Lo primero que debes hacer es entrar a este enlace. Luego, busca y escoge la fecha del Keep Me Fed World Tour 2025 a la que deseas ir. Después pícale en “Sign Up”.

Este botón te llevará a una lista con tres opciones de venta: preventa, venta de paquetes VIP y venta general. ¿Cuál prefieres? Dale click a tu favorita y ahora sí, viene el ansiado registro.

Foto: Instagram @thewarningrockband

Ingresa tu nombre, apellido, correo electrónico y el país desde donde comprarás boletos para ver a The Warning. El otro paso será agregar tu número telefónico para que te llegue un código y confirmes tu cuenta. ¡Y listo!

Te llegará un recordatorio poco antes de que los boletos salgan a la venta. ¡Mucha suerte, nos vemos en el show!

