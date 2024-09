The Cure lleva más de un año haciéndola de emoción para lanzar Songs of a Lost World, el prometido nuevo álbum que rompería la racha de 16 años sin música nueva.

Y aunque todavía no lo tenemos, The Cure nos compensó con un pequeñito regalito: el lanzamiento de dos rolas “nuevas” en una edición súper especial de vinilo ecológico: Live in France 2022. ¡Te contamos todo lo que sabemos!

Live in France 2022: lo nuevo de The Cure

The Cure giró por el mundo durante los últimos años para promocionar Songs of a Lost World pero, aunque no dieron una fecha exacta, se echaron en vivo algunos adelantos para emocionar a toda la fanaticada.

“And Nothing Is Forever”, “I Can Never Say Goodbye” y algunas otras más sonaron a lo grande; a pesar de que nadie se las sabía, el público interactuó y respondió como seguramente Robert Smith y The Cure se lo imaginaron.

Ahora, serán justo las primeras dos las que saldrán —en su versión en vivo— en el vinilo de 12 pulgadas Novembre: Live in France 2022. ¡OJO! Sólo liberarán cinco mil piezas y las primeras 100 copias estarán firmadas por el mismísimo Robert Smith, vocalista de The Cure. ¡Espéralas el 1 de octubre y compra la tuya en este enlace!

¿Y cómo está eso del vinilo ecológico?

The Cure no sólo calmará la sequía por la que pasan sus más grandes fans, sino que también donarán todas las ganancias del Novembre: Live in France 2022 a una buena causa. ¡Nada más y nada menos que a la fundación de Brian Eno!

Este famoso productor es conocido por ser la mente creativa detrás de grandes piezas musicales, pero también por su lado activista. Brian Eno lidera Earth Percent, una organización para combatir el cambio climático.

Así que Novembre: Live in France 2022 se armó con una máquina de “moldeo por inyección”, informó Pitchfork. Lo que reduce el uso de electricidad que utilizan las típicas prensas de vapor tradicionales para crear vinilos. Además, el disco y empaque están hechos con plástico reciclado y otros materiales sostenibles.

¿Será que pronto tengamos en manos el Songs of a Lost World? ¡Esperemos que este sea sólo uno de los grandes anuncios de The Cure en el futuro cercano!

