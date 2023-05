Hace unas semanas The National lanzó el noveno álbum de su carrera: First Two Pages of Frankenstein y el festejo sigue. La banda nacida de Brooklyn preparó una bonita colaboración para todos los amantes del café y de su música.

AllPress x The National: La taza que necesitábamos

Foto: Instagram @thenational

AllPress Espresso es una tienda especialista en tostar granos de café con excelente calidad. El procedimiento de tostado con aire caliente le da un sabor ahumado sin igual, que lo convierte en un delicioso café de especialidad.

A pesar de que lo encontramos en Nueva Zelanda, Australia, Singapur y Japón, fue en Reino Unido donde The National decidió armar tremenda colaboración. Checa nada más lo que traen.

Foto: Instagram @allpressespressouk

El paquetito de AllPress x The National incluye una bolsita de café tostado y una taza de edición limitada. Está diseñada con formas orgánicas, colores tranquilitos y texturas cálidas para echar el cafecito mientras disfrutas del álbum.

Cada una de las tazas es única, los tonos tienen ligeras variaciones que les dan vibras suaves y orgánicas. ¡Perfecta para dar sorbitos calientes mientras suena “This Isn’t Helping” o “Your Mind Is Not Your Friend”!

¿Dónde comprar la taza de The National?

AllPress Espresso en Reino Unido/Foto: allpressespressouk

La tienda virtual de AllPress Espresso tuvo disponible una limitadísima cantidad de tazas hace unos días, pero se vendieron como pan caliente en menos de cinco minutos. ¡Wow!

El siguiente paso fue hacer más —sólo unas cuantas— pero sólo para los suscriptores británicos del newsletter de la cafetería. ¡Ahí se fueron nuestros sueños de tomar cafecito en una taza especial! 🙁

¡Pero no te agüites! Si viajas y pasas por alguna de sus cafeterías, podrás disfrutar rolitas de The National a todo lo que da. Ya queda en ti comprarte aunque sea un cafecito para acompañarlas.

¡Tenemos premio de consolación! Prepara tu propio café en casa, siéntate en el sofá y disfruta de la plática tendida y profunda que tuvimos con el mismísimo Matt Berninger.

El vocalista de la banda nos contó en exclusiva sobre las crisis que atravesó la banda, temas de paternidad y cómo fue reunirse otra vez con Taylor Swift para crear tremenda rolota. ¡Échale un ojo y éntrale al cafecito!

¿Tuviste suerte para comprar la taza de The National? Si es el caso, ¡qué envidia!