¡Los conciertos en Los Ángeles se van a poner buenos! Durante mayo vamos a tener la visita de varias de algunas de nuestras bandas y artistas favoritos. ¿Están listos?

Despejen las agendas, alisten las carteras y preparen esa garganta porque va a estar dura la cantada en estos conciertos en Los Ángeles. ¿A cuál se van a lanzar?

The Cure

Foto: Getty Images

¡Prepárate para rockear! De los conciertos más esperados en Los Ángeles durante mayo son los de The Cure. La ciudad está lista para recibir a Robert Smith y compañía con el tour de Shows of A Lost World.

La emoción está a tope porque vienen con nuevas rolas, por primera vez, desde hace 15 años. ¡Y traen toda la esencia oscura del clásico The Cure! ¿Quieres un adelanto de lo que podrías escuchar? AQUÍ te contamos un poco sobre Songs of A Lost World, el álbum próximo a estrenarse.

Recientemente agregaron más fechas a su tour por Norteamérica, así que si no tienes chance —o no alcanzaste boleto— para sus conciertos en Los Ángeles puedes lanzarte a alguna otra.

¿Cuándo? 23, 24 y 25 de mayo

¿Dónde? Hollywood Bowl | 2301 N Highland Ave, Los Ángeles, CA 90068.

Siddhartha

Foto: Getty Images

¿Se te antojan unas buenas rolitas de rock alternativo? ¡Siddhartha llega a complacernos con su concierto en Los Ángeles! Luego de pasar por Querétaro, Acapulco y Zacatecas en el país vecino, viene listo para naufragar en el Estado Dorado.

La gira arrancó con un sold out espectacular en Guanajuato, donde los afortunados fans que pudieron asistir disfrutaron de una enérgica presentación al ritmo de “Ser Parte”, “El Aire”, “80 Días”, entre más de sus éxitos. ¿Tendremos la misma suerte en Los Ángeles?

¿Cuándo? 27 de mayo

¿Dónde? Teatro del Ace Hotel | 929 S Broadway, Los Ángeles, CA 90015.

The National

Foto: Getty Images

Para cerrar el mes de mayo con broche de oro The National presentará dos conciertos imperdibles en Los Ángeles. Apenas estrenaron First Two Pages of Frankenstein, su noveno álbum de estudio, ¡y nos encantó!

El mismísimo Matt Berninger platicó con nosotros en Los Ángeles —AQUÍ la entrevista— para contarnos con lujo de detalle un poco sobre el álbum, crisis existenciales, evolucionar como personas y la rolota que incluyeron con Taylor Swift. ¡Prepárate para verlos reventar el Teatro Griego!

¿Cuándo? 30 y 31 de mayo

¿Dónde? Greek Theatre | 2700 North Vermont Avenue, Los Ángeles, CA 90027.

¿A cuál de estos conciertos en Los Ángeles te gustaría asistir?