Taylor Swift es como una Barbie: ¡Todo lo puede hacer! Además de ser una de las estrellas pop más grandes del mundo, ya ha presumido sus destrezas para soltar el micrófono y pararse detrás de la cámara.

Recordemos el cortometraje que armó para “All Too Well“, una producción escrita y dirigida por ella misma. ¡Y también actuó! Como era de esperarse, fue todo un éxito. Por casi quince minutos Taylor Swift demostró que tiene madera para mucho más que cantar.

En diciembre del año pasado Taylor Swift le contó a Variety que ya tenía un guion original escrito y toda la cosa. Esta producción será su debut como directora y escritora de cine con Searchlight Pictures. Un estudio que tiene entre su repertorio cintas como The Menu y The Banshees of Inisherin.

La posible nueva serie de Taylor Swift

Foto: Getty Images

Taylor Swift tiene un don especial para contar historias. Algunas de sus rolas narran sus relaciones pasadas y lo tormentosas que fueron. Otras le cantan al empoderamiento y la superación personal, ¿se las imaginan en pantalla?

El portal The Sun dijo que Taylor Swift estaría preparando un guion sobre sus exes para convertirlo en serie. ¡Aguas! Joe Jonas, Taylor Lautner, John Mayer, Jake Gyllenhaal, Harry Styles, Tom Hiddleston y otros más podrían estar en la mira.

Taylor Swift y Joe Jonas/Foto: Getty Images

¿Y con quién estaría uniendo fuerzas? Alice Birch, la escritora de Succession que desarrolló el personaje de Siobhan Roy. Su habilidad para que “Shiv” resaltara en un ambiente dominado por hombres habría impresionado a Taylor. Hasta se habla de que crearían una serie “metafeminista”.

Está por verse si Taylor revivirá a sus ex-amores en la pantalla ya que, la huelga de actores y escritores de Hollywood se atravesaría en los planes inmediatos. Además, Birch es parte del sindicato que organiza la protesta. ¿Y Taylor? Anda de un lado para otro con The Eras Tour, que tiene fechas hasta el 2024.

¿Te gustaría ver una serie de Taylor Swift con todos su exes? ¡Cuéntanos en los comentarios!

Relacionado