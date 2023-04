Cerca del sonido de los Bee Gees pero con los efectos suficientes para salirse de los 70 y parecer contemporáneos. Así podríamos describir la esencia de No More Lies, el nuevo sencillo de Tame Impala y Thundercat que hoy nos llegó por sorpresa.

La dulpa de Tame Impala y Thundercat nos presenta un tema que suena perfecto para escuchar debajo del solazo en la Sunset Blvd mientras nos dirigimos a un toquín alternativo en The Echo. Suena a cliché, pero quizás justo ese sea el propósito de la canción (en realidad no es tan diferente a lo que les hemos escuchado con anterioridad, lo cual es un tanto triste ya que creemos que Stephen Bruner es un musicazo que tiene mucho más para ofrecer).

El tema de Tame Impala y Thundercat es relajado, popero, perfectamente ejecutado pero muy convencional. Líricamente juega con la idea de un romance en la ciudad de Los Ángeles que termina por la distancia y la frialdad de uno de los interlocutores, pero que a la vez, parece que podría extrañarse en algún momento.

It just looks like I don’t care

Because my emotions have been sanded off

I live in LA sweetie, what do you expect?

No More Lies – Thundercat & Tame Impala