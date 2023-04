Hace unas semanas M.I.A. brilló en el festival AXE Ceremonia en la Ciudad de México. La rapera británica pidió un minuto de silencio para honrar la memoria de los inmigrantes que perdieron la vida en Ciudad Juárez.

M.I.A. salió enfundada en una pieza que llamó la atención de los asistentes. ¿Quién está detrás de esta creación? Te contamos todo sobre SENTIMIENTO, el proyecto artístico orgullosamente mexicano de María Isas.

María Isas nació en Guadalajara, Jalisco y en el 2020 empezó a vivir el sueño. Como fundadora y directora creativa de SENTIMIENTO, un proyecto artístico que se involucra en instalaciones, performances, piezas, sonoras, música, escultura y ropa, busca transmitir el mensaje de que todos somos autores de nuestra propia fantasía.

Antes de SENTIMIENTO María siempre estuvo inmersa en la industria de la moda. Mientras hacía las compras textiles para la Ópera de Bellas Artes encontró un nuevo camino: El reciclaje, la creación a través de la basura y la reinterpretación de los materiales.

María usa al enemigo como materia prima. SENTIMIENTO nace con la esperanza de crear, de darle vida a un mundo muy amplio que ayude a concientizar sobre el cuidado del medio ambiente.

María conoció a M.I.A. hace 10 años, cuando la rapera lanzó su colección con Versus de Versace. La modista mexicana iba con toda la intención de asistir al fotógrafo en el evento de lanzamiento y hasta ahí, pero producción le echó el ojo y le pidió modelar algunas de las piezas. ¡El sueño!

¡Imagina que la mismísima M.I.A. quede encantada con tu trabajo! Aunque el conecte se perdió cuando María regresó a México luego de vivir en Londres, no se perdieron las ganas de reencontrarse y trabajar juntas otra vez.

¿Y qué creen? ¡Que sí se armó! Próxima parada: Festival AXE Ceremonia en la Ciudad de México.

Un “gorrelo” es la mezcla de una gorra con un velo. Tanto la pieza como la palabra fue invención de María, quien empezó a crearlos desde el año pasado. Una cosa la tenía muy clara: Quería que fuera una unión de naciones, donde no existieran las fronteras.

Fue así como juntó jerseys de futbol que mezcló con piezas de un mantel de su familia para darle ese toque de hogar. Mientras trabajaba en el “gorrelo” una tragedia migrante sucedió: Cuarenta hombres murieron calcinados en el Instituto Nacional de Migración de Ciudad Juárez.

El destino trabaja de formas misteriosas, dicen por ahí. María reveló que la inspiración para crear el “gorrelo” es Isis, una pintura de Noah Davis. En ella vemos a una mujer afroamericana vestida completamente de amarillo. ¿Les recuerda a algo?

¡Sí! M.I.A. se convirtió en la propia Isis de SENTIMIENTO en el festival AXE Ceremonia.

María trabajó tras bambalinas en el festival AXE Ceremonia. ¿Vieron el outfit increíble de DJ Guapis? ¡Pues ella fue la mente detrás! Por ACÁ se los dejamos.

Ahí fue cuando se percato de que tenía sólo una oportunidad para contarle, frente a frente, la historia de esta pieza.

¡Y en qué momento! Que M.I.A. saliera al escenario vestida de amarillo usando el “gorrelo” mientras atrás se leía “Los inmigrantes no son criminales” fue uno de los instantes más emotivos y poderosos de su presentación.

AQUÍ puedes leer más sobre esa noche.

María viene de una familia de inmigrantes y hay familiares que nunca ha visto en su vida. El año pasado se lanzó a Los Ángeles para un trabajito y ahí conoció a algunas de sus tías y tíos.

El sentimiento la invadió cuando nos contó que se sintió como en casa a pesar de estar en otro país y con personas que no conocía. Aquí entra M.I.A. de nuevo y esa rolota que todos se saben: “Borders“

“Para mi fue muy impactante desde la primera vez que la escuché. Viniendo de una familia de inmigrantes se siente aún más. A mi me atraviesa el no conocer a mi familia, el no saber dónde están; que se vayan de casa y no puedan regresar”.