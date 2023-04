El fin de semana pasado la rapera británica M.I.A. viajó a la Ciudad de México para presentarse en el festival AXE Ceremonia como uno de los actos principales del segundo día—Lee AQUÍ la reseña de su show—.

Además de las impresionantes presentaciones de Rosalía, Travis Scott, Fred Again y Julieta Venegas para conmemorar los 10 años del festival, M.I.A. destacó entre sus colegas por las declaraciones que se aventó en el escenario.

¿Su foco? México. Nuestro país vecino lleva días envuelto en la polémica tras la tragedia migrante ocurrida en Ciudad Juárez y las decisiones poco ambientalistas de su presidente. ¿Qué fue lo que dijo? ¡Pásale a leer!

¿Qué pasó en Ciudad Juárez, Chihuahua?

Foto: INM

La noche del pasado 27 de marzo otra tragedia migrante volvió a manchar el nombre de México. Un incendio en el Instituto Nacional de Migración —INM— en Ciudad Juárez terminó con la vida de decenas de inmigrantes. AQUÍ puedes leer la noticia.

Los días pasaron y las teorías comenzaron a surgir luego de que un video del incidente saliera a la luz: Que si los mismos inmigrantes iniciaron el fuego dentro de las celdas, que si fue provocado por los guardias de seguridad, ¿quiénes son los culpables?

Mientras el gobierno de López Obrador echa culpas a unos y otros la cifra de inmigrantes fallecidos ya aumentó a 40. ¿Estaremos frente a uno de los actos más inhumanos en la historia?

El activismo de M.I.A. en sus rolas… y sus consecuencias

Foto: David Barajas para Sopitas.com

La infancia de M.I.A. estuvo marcada por el desplazamiento de su familia debido a la guerra civil. Sus padre es el activista político Arul Pragasam, fundador de una organización tamil en Sri Lanka para luchar contra el gobierno en la guerra civil.

M.I.A. creció muy consciente de lo que pasaba a su alrededor y eso la inspiró para lanzar los hitazos que la hicieron famosa. “Paper Planes” causó polémica, pues M.I.A. canta sobre cómo perciben a los inmigrantes en los países de primer mundo.

“Borders” es otra en su repertorio. El video muestra a personas negras escalando un alambrado y luego cruzando el océano en un barco completamente lleno, mientras la rola va: “Borders (what’s up with that?), Politics (What’s up with that?), Police shots (What’s up with that?)…”. ¿Así o más claro?

¡Aplausos para M.I.A.! Aunque ha sido baneada de Youtube, le han bajado videos y hasta alguna vez le negaron la VISA para entrar a Estados Unidos ella sigue dándolo todo y defendiendo sus ideales a través de sus rolotas.

Échenle una escuchadita a “F.I.A.S.O.M. Pt. 2“, la primera canción de su reciente álbum MATA, ¡M.I.A. sigue más fuerte que nunca! Otro aplauso, por favor, porque una mujer racializada la sigue rompiendo en un género que, la mayoría de las veces, es dominado por hombres.

M.I.A. levanta la voz en el festival AXE Ceremonia a favor de los inmigrantes

Foto: David Barajas para Sopitas.com

Casi al final de su presentación en el festival AXE Ceremonia M.I.A. pidió a la audiencia guardar un minuto de silencio en memoria de los inmigrantes que perdieron la vida en Ciudad Juárez.

Mientras el cronómetro corría en las pantallas la británica se fue tras bambalinas y regresó con una modificación en su atuendo: Una capa con las banderas de los países y equipos de futbol de los inmigrantes fallecidos, mientras en la pantalla se leía “Los inmigrantes no son criminales”.

¡Ahí no le paró! Antes de echarse “Zoo Girl” aprovechó para comentar sobre el Tren Maya que se está construyendo en Yucatán que daña los recursos naturales de la zona y obliga a que sus habitantes se desplacen.

¿Qué opinas del activismo de M.I.A. en sus canciones?