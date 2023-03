El-P y Killer Mike, la dupla mejor conocida como Run The Jewels, realizará una residencia de cuatro conciertos en el Hollywood Palladium de Los Ángeles. ¿El motivo? La celebración del décimo aniversario del popular proyecto de hip hop.

Anota las fechas: 11, 12, 13 y 14 de octubre. Los boletos para ver a Run The Jewels se podrán conseguir por medio de un abono, el cual te dará acceso a los cuatro shows.

Invitados especiales, un setlist diferente en cada noche y un repaso por toda su discografía es la promesa de estos conciertos, los cuales finalizarán una pequeña gira por cuatro ciudades a lo largo del país: Nueva York, Chicago, Atlanta y Los Ángeles.

Foto: Getty Images

“Creemos que la mejor forma de celebrar es reuniendo a toda la familia y hacer lo que amamos para la gente que nos ama de vuelta. Será increíble como lo ha sido este camino. Estamos felices de volver a los clubs para destruir algunos escenarios con ustedes. Serán cuatro ciudades, cuatro fechas en cada una de ellas, cuatro álbumes con canciones que sólo hemos interpretado en algunas ocasiones” Run The Jewels

De acuerdo al press release de Run The Jewels, se puede inferir que la banda interpretará un álbum completo en cada uno de los shows. ¿Se imaginan escuchar su disco RTJ2 en Los Ángeles? ¡Uff! Si pudiéramos elegir alguna de las noches, esa sería nuestra opción favorita.

Por acá te dejamos el flyer oficial:

¿Por qué Run The Jewels es uno de los proyectos de rap más importantes de la actualidad?

La música de Run The Jewels ganó popularidad desde hace 10 años debido a las rimas agresivas, inteligentes y dinámicas de El-P y Killer Mike, quienes formaron una fantástica dupla tanto en estudio como en sus shows en vivo.

Su primer álbum tuvo una gran exposición por temas como 36″ Chain, Sea Legs y la homónima Run The Jewels. No obstante, lograron la cumbre de su carrera en Run The Jewels 2, un álbum que, con invitados especiales como Zack de la Rocha y Travis Barker, se logró establecer en el circuito de música alternativa.

Pitchfork Music Festival, Lollapalooza, Corona Capital, Coachella y muchos otros más le han abierto las puertas al dúo, quienes se ganaron el puesto de headliners por ofrecer shows extremadamente explosivos.

Los boletos de la gira del 10 aniversario de Run The Jewels saldrán a la venta este 29 de marzo y los puedes conseguir POR ACÁ. ¡Allá nos vemos!