El lineup de Riot Fest 2023 en Chicago es posiblemente el cartel más fuerte de lo que va del año. No mentimos: el festival logró reunir a Foo Fighters, The Postal Service, Death Cab For Cutie, Queens Of The Stone Age, The Mars Volta y The Cure, en una misma edición, lo cual es totalmente espectacular.

El fantástico lineup de este 2023

Riot Fest 2023 representa el buen momento que vive el rock en Estados Unidos, el cual ha tomado un lugar más importante en los últimos años mientras que el rap poco a poco va perdiendo terreno ante la ausencia notoria de figuras clave como Travis Scott y A$AP Rocky (a quiénes esperamos ver con todo en el próximo año).

Foto: Getty Images

Está claro que el rock aún no recupera su lugar en el mainstream y que el Riot Fest suele ser históricamente un festival de nicho, sin embargo, este es un lineup que tiene el potencial de convocar a miles y miles de personas.

Foto: Getty Images

Riot Fest 2023: Un festival dentro de una comunidad latina en Chicago

Muchos no lo saben, pero Riot Fest 2023 se realiza en un área sumamente cercana al barrio de Little Village en Chicago, una zona conocida por ser el hogar de la comunidad mexicana más grande en Estados Unidos.

Esto significa esencialmente que viajar al festival implica también hospedarse en una de las zonas con mejor gastronomía de todo Chicago. Tacos, garnachas, pozole, mariscos y más se pueden encontrar en este increíble lugar de la “ciudad de los vientos”.

Foto: Newsmakers

Un precio alternativo para un gran festival

La mayoría de los festivales grandes como Lollapalooza, Austin City Limits y Outside Lands cuentan con un precio por arriba de los $350 dólares para el abono completo, sin embargo, Riot Fest 2023 resulta notablemente más barato con paquetes de tres boletos desde $269 dólares.

Si consideramos que ver cualquier concierto de los headliners en solitario de Riot Fest 2023 puede salir en un promedio de $100 dólares, entonces nos parece que es una ganga total.

Foto: Getty Images

Lánzate a Riot Fest 2023 en Chicago

¿Qué te parece? ¿Ya te convencimos? POR ACÁ te dejamos el link para que compres tus boletos y unas fotitas para que veas cómo se pone el ambiente del Riot Fest, un festival con mucha historia en Chicago:

La icónica rueda de la fortuna del festival | Foto: Getty Images

El carnaval nos recibió en alguna ocasión con un diablito en la entrada | Foto: Getty Images

Los fans más pasionales se encuentran en Riot Fest | Foto: Getty Images