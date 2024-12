El Reading & Leeds Festival es uno de los eventos a los que todo amante de la música tiene que ir, al menos, una vez en la vida. ¿Lo mejor? ¡Ya tenemos cartel para la edición 2025!

Aquí te dejamos una guía paso a paso para que no te pierdas este épico fin de semana lleno de buena música y nuestros artistas favoritos. ¡Vámonos al Reading & Leeds Festival 2025!

¿A quiénes veremos en el Reading & Leeds Festival 2025?

Primero lo primero: ¿quiénes hacen que el Reading & Leeds Festival 2025 sea irresistible? Nada más y nada menos que las y los artistas del momento: empecemos con Chappell Roan, The Linda Lindas y Mannequin Pussy, ¡mujeres revolucionando la música!

Lineup Reading/Foto: Instagram @officialrandl Lineup Leeds/Foto: Instagram @officialrandl

Además, tendremos actos que son garantía en cada lugar donde ponen un pie. Hablamos de Travis Scott, Bring Me The Horizon, The Kooks, Wallows, ¡y más! En 2025 el Reading & Leeds Festival se llevará a cabo del 21 al 24 de agosto.

Recuerda que el Reading & Leeds Festival se realiza en dos ciudades diferentes el mismo fin de semana, de ahí su nombre. Sin embargo, comparten cartel.

¿Cómo comprar boletos?

Ahora sí viene lo bueno: ¿cómo comprar boletos Reading & Leeds Festival 2025 si no estamos en Inglaterra? ¡Toma nota! La clave es tener una tarjeta de crédito o débito internacional. ¿Cómo saberlo? Puedes llamar a tu banco y asegurarte de que permiten transacciones en el extranjero.

Foto: Luke Dyson

Luego, tendrás que considerar el tipo de cambio, ¡pero valdrá cada penny! Una vez que decidiste aplicar el tarjetazo, lo primero que debes hacer es entrar al sitio web oficial del festival. AQUÍ PARA READING y ACÁ PARA LEEDS.

*¡OJO! Los pasos y precios que vienen a continuación aplican para ambas sedes del Reading & Leeds Festival 2025.

Paso dos: ¿Abono o boletos individuales?

Para comprar abonos con camping incluido—es decir, asistir los tres días del festival y quedarte a dormir ahí mismo— hay dos opciones:

Abono con camping desde el jueves Abono con camping desde el miércoles Un pago de €325 / 342 dólares Un pago de €361 / 380 dólares Un pago de €46.50 / 49 dólares + 6 pagos del mismo precio Un pago de €51.60 / 54.31 dólares + 6 pagos del mismo precio

¿Prefieres asistir sólo un día o dos? Cada boleto para el Reading & Leeds Festival 2025 por día tiene un costo de 125 euros/131.57 con el tipo de cambio de hoy —diciembre 10, 2024—.

Foto: Luke Dyson

¡ATENCIÓN! Es un poco obvio pero no sobra decirlo: evita comprar boletos para el Reading & Leeds Festival 2025 en sitios o reventas no oficiales. ¡Especialmente si viajarás desde el extranjero! No querrás quedarte fuera por un boleto fake.

¿Y qué onda con el camping?

El camping en el Reading & Leeds Festival 2025 SÓLO está disponible para las personas que compren los abonos de tres días. Eso sí, si tienes otra opción de hospedaje, siempre puedes tomarla.

De lo contrario, tienes tres opciones de camping SIN COSTO EXTRA. El único requisito es llevar tu propia casa de campaña y lo que necesites para dormir.

ECO Campsite Quiet Campsite Solo Campsite Pensado para personas preocupadas por el planeta. Todos aquí se comprometen a no tirar basura, separar los desechos. ¡Y es el más cercano al punto de transporte! Para aquellos que quieran dormir y descansar un poco más. En este camping el ruido debe parar después de la 1:00am. Aún no tenemos mucha información, pero la actualizaremos en cuanto esté disponible.

Otra opción de camping es el Pink Moon Boutique Village, esta sí tiene costo extra además de tu abono para el festival. ¿Lo bueno? ¡Se adaptan a todos los presupuestos! Desde la gama estándar, la clásica y hasta la de lujo.

Foto: Instagram @officialrandl

¿Cuál es la ventaja? Baños limpios, duchas con agua caliente, estaciones de cuidado personal, para cargar el celular, ¡y mucho más! ¡La experiencia cómoda y completa del Reading & Leeds Festival 2025!

Últimos consejos

Los boletos para el Reading & Leeds Festival suelen agotarse rapidísimo. ¡Así que no lo pienses mucho! Y, si se te va el tiempo, ¡no entres en pánico! Algunos boletos se liberan en venta oficial del festival o reventa oficial en Ticketmaster, además de otras plataformas seguras cuando se acerca la fecha. ¡Mucha suerte!

